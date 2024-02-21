Могут ли прописанные в квартире жильцы унаследовать ее в Казахстане

Право получить долю наследства могут и третьи лица, которые не были родственниками умершему. Однако для этого они должны соответствовать некоторым требованиям. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Вопрос "прописки" (официально – регистрации по месту жительства) является важным как для самих жителей, так и для владельцев недвижимости.

Обычно квартиранты, арендующие жилье на долгий срок, обязаны иметь временную прописку. Но владельцы квартир также могут прописать третьих лиц на постоянной основе.

Из-за этого можно встретить мнение о том, что третьи лица, прописанные в квартире, могут оказаться претендентами на наследство. Однако такое право может возникнуть лишь в определенных случаях.

Напомним, что фиктивная регистрация наказывается штрафом.

Когда возникает риск

Ранее мы рассказывали о том, как делится наследство умершего лица между его наследниками. Обычно это происходит в порядке очереди: первыми право на наследование имеют супруги, родители и дети (включая усыновленных и родившихся после кончины наследодателя) умершего человека.

А если таких наследников нет, то далее право на наследство получают родственники второй очереди: родные братья и сестры, родные бабушки и дедушки с обеих сторон. А если и таких нет, то следующая очередь и так далее.

Однако также в числе наследников могут оказаться не только родственники, но и третьи лица, находившиеся на иждивении у наследодателя.

Кто такие иждивенцы

Под определение иждивенца подпадают лица, которые находятся в финансовой зависимости от другого лица. То есть их основным источником средств к существованию является постоянная материальная помощь и содержание этого лица.

Если иждивенцем является какой-либо родственник, то он может претендовать вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию (например, двоюродный брат-иждивенец будет делить имущество наравне с сыновьями умершего).

Судья. Иллюстративное фото: boonchai wedmakawand/Getty Images

Но это возможно только в том случае, если они не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении независимо от того, проживали они совместно с ним или нет, согласно пункту 1 статьи 1 068 Гражданского кодекса РК (ГК).

Также иждивенцем может оказаться и третье лицо, не являющееся родственником. Получить такой статус можно только по решению суда, согласно пункту 2 статьи 305 Гражданского процессуального кодекса РК (ГПК).

И если в суде выяснится, что третье лицо действительно было на иждивении у умершего (то есть человек является нетрудоспособным и не менее года до смерти наследодателя находился на его иждивении и проживал совместно с ним), то такой иждивенец наследует имущество вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Это указано в пункте 2 статьи 1 068 ГК.

"При отсутствии других наследников по закону, указанные в пункте 2 настоящей статьи нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди", – указывается в ГК.

Другими словами, наследниками действительно могут оказаться и третьи лица, которые не являются родственниками, но признаны судом находящимися на иждивении наследодателя. Однако это нужно доказать в суде, а просто наличие прописки в квартире или доме не дает никакого права на это имущество.

Напомним, что в некоторых случаях казахстанцев могут лишить наследства.