Шестидневку предложили вернуть в школах Актау

В школах Актау уроки вновь продлили до 45 минут – до этого, зимой, они длились 40 минут. Родители начали возмущаться, а в управлении образования в ответ предложили вернуть шестидневку, пишет Lada.kz.

В школах Актау уроки продлили на 5 минут – с привычных 40 до 45 минут. В соцсетях родители детей пожаловались на это. По их словам, продление занятий мешает ребенку посещать секции и кружки, кроме того, школьники, по их словам, приходят домой позднее – после шести или семи вечера.

"Ваши пять минут урока ничего не дадут, а только скажутся отрицательно на отдыхе и дополнительных занятиях и секциях", "Как будто дети станут умнее за эти пять минут. Лучше смените программу образования", – пишут родители детей.

В управлении образования Мангистауской области ответили на жалобы – там напомнили, что продолжительность занятий сокращали до 40 минут временно, в зимний период.

"Согласно приказу министра просвещения РК N385 от 31 августа 2023 года, продолжительность уроков – 45 минут. В зимний период в целях обеспечения безопасности детей с согласия компетентных органов продолжительность занятий была временно сокращена до 40 минут.

С учетом увеличения светового дня и благоприятных погодных условий с четвертой четверти продолжительность уроков восстановлена по нормативу (45 минут). Все вы знаете, уже третий год школы области перешли на пятидневное обучение и за этот период нужно освоить учебную программу по обязательному государственному стандарту", – говорится в комментарии.

В областном управлении образования отметили, что если родители не согласны на 45 минут, то будет рассмотрен переход на шестидневное обучение.

"Если родители не согласны на продолжительность уроков в 45 минут, управление образования рассмотрит переход на шестидневное обучение с продолжительностью занятий в 40 минут. Просим отнестись с пониманием", – сообщили в управлении.

В отделе образования Актау напомнили, что с сокращением уроков до 40 минут были сокращены также и перемены между уроками – на 5, 10 минут.

"Такое сокращение уроков было и в прошлом учебном году. С наступлением летнего периода, учитывая продолжительность светлого времени суток, уроки переходят на 45 минут по нормативу.

По стандарту, учебная программа рассчитана на шестидневную неделю, так как учебный процесс переведен на пятидневную учебную неделю, учащимся приходится обучаться до семи уроков в день", – сообщили в отделе.

Напомним, в сентябре прошлого года родители учеников нескольких школ в Шахтинске пожаловались на "шестидневку" –они собрались в центре города и просили встречи с руководителем горотдела образования.

Позже в управлении образования Карагандинской области сообщили, что после просьб родителей руководителям отделов образования городов и районов было рекомендовано рассмотреть возможность составления расписания для вхождения в пятидневный режим.