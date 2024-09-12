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Уроки во всех школах Павлодара сократили до 40 минут

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Пустой школьный кабинет
Кабинет в школе. Иллюстративное фото: Vladimir- / Getty Images

В Павлодаре продолжительность уроков во всех школах сократили до 40 минут, чтобы у детей, которые занимаются во вторую смену, учеба заканчивалась не позже 19.30, передает "Ирбис TV".

В отделе образования сообщили, что расписание звонков составляют по утвержденным санитарным нормам. По ним максимальное разрешенное время урока - 45 минут.

Ранее в каждой школе Павлодара время уроков было разным. Теперь, учитывая переполненность учебных заведений и обращения родителей, в городе пришли к общему знаменателю - уроки длятся по 40 минут.

"Последний урок во второй смене заканчивается не позже 19.20 - 19.30. Это в больших, перегруженных школах. Вот, например, в школе №39. У них 97 класс-комплектов. А учебных кабинетов по школе всего 57.

В остальных школах учатся где-то до 19.00, есть до 19.05. В любом случае мы этот вопрос на сегодняшний день урегулировали", - рассказала заместитель руководителя отдела образования Павлодара Жанат Асаинова.

Минимальная перемена в школах Павлодара теперь составляет 5 минут. К слову, такие короткие перерывы в городских учебных заведениях встречаются чаще всего. Хотя есть и исключения в некоторых школах.

"У нас 2 перемены по 15 минут - это когда массово "началка" и среднее звено питаются в столовой. Потому что столовые в наших школах разные по вместительности. Есть школы, где хорошая вместительность, там они все успевают, вовремя все, потоками, а есть школы, где вместительность небольшая. Поэтому они делают в зависимости от своих условий еще 10-минутную перемену", - пояснила Жанат Асаинова.

Между тем официально в Павлодаре максимально переполненными остаются семь школ. Там действует посменная система. В ближайший год надеются разгрузить школу №21 за счет возведения нового учебного заведения в микрорайоне "Достык", а также школу имени Байтурсынова, где делают пристройку.

Ранее стало известно, что уже с 1 сентября этого года во всех детсадах, школах и колледжах Казахстана появятся уроки личной безопасности. Как сообщили в Минпросвещения, занятия будут проводить еженедельно в течение 10 минут в рамках классного часа.

Весной 2024 года в школах Актау уроки продлили до 45 минут - до этого, зимой, они длились на 5 минут меньше. Родители начали возмущаться, а в управлении образования в ответ предложили вернуть шестидневку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2160676-uroki-vo-vseh-shkolah-pavlodara-sokratili-do-40-minut/

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