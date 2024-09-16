Теплые осенние дни пообещали в Шымкенте на неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 16 по 22 сентября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

16 сентября в Шымкенте будет пасмурная погода. Температура в среднем составит +23 градуса. Днем воздух может прогреться до +29 градусов, но ночью температура опустится до +15 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

17 сентября ожидается умеренный дождь. Температура составит около +19 градусов. Максимальная температура составит +26 градусов, а минимальная - в районе +16 градусов. Скорость ветра составит до 8,5 м/с.

18 сентября будет переменная облачность. Средняя температура оставит +24 градусов. Днем температура поднимется до +31 градуса, а ночью опустится до +17 градусов. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

19 сентября в Шымкенте прогнозируется переменная облачность. Температура в среднем – в районе +24 градуса. Максимально температура поднимется до +30 градусов, а опуститься может до +19 градусов. Скорость ветра будет равняться 6,1 м/с.

20 сентября вновь будет переменная облачность. Среднесуточная температура составит +20 градусов. Днем воздух прогреется до +26 градусов, а ночью похолодает до +16 градусов. Скорость ветра составит 4,0 м/с.

21 сентября - без осадков. Температура в среднем остановится на отметке +23 градуса. Максимальная температура составит +30 градусов, минимальная - в районе +16 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 5,0 м/с.

22 сентября, по прогнозам, будет переменная облачность. Средняя температура составит +23 градуса. Воздух может прогреться и до +29 градусов, но ночью похолодает до +18 градусов. Скорость ветра составит 4,2 м/с.