Где и когда запустят салют в честь Дня города, рассказали в акимате Алматы

В Алматы сегодня будет запущен праздничный салют, а также состоится включение подсветки на телебашне "Кок-Тобе", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Жителей и гостей Алматы ждет салют в честь Дня города сегодня вечером.

"Сегодня в 21:00 в ходе празднования Дня города состоится включение поздравительной подсветки на телебашне "Кок-Тобе", а также запуск праздничного салюта. Красочный фейерверк будет организован в парке "Кок-Тобе" за счет частных спонсорских средств", - говорится в сообщении акимата.

Напомним, сегодня алматинцы празднуют День города. В акимате ранее рассказали, как будет отмечаться День города и какие развлечения предусмотрены в рамках празднования.

Также ранее аким Алматы Ерболат Досаев обратился к горожанам и гостям мегаполиса, поздравив всех с Днем города.

Алматинцев сегодня также предупреждали, что движение в ущелье Медеу затруднено, в связи с чем горожан просят пользоваться в День города общественным транспортом.