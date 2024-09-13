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Съезды и заезды Капшагайского моста временно перекроют в Алматы

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Дорожный знак на улице
Дорожный знак. Иллюстративное фото: pexels.com

В Алматы до 16 сентября перекроют съезды и заезды Капшагайского моста в связи со средним ремонтом участков, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Так, с 23:00 13 сентября до 11:00 15 сентября движение будет перекрыто на западных съездах и заездах. Объезд обеспечат по улицам Бурундайская, Орлеу и Жайсан

С 23:00 14 сентября до 11:00 16 сентября движение будет перекрыто на западных разворотных заездах. Объезд будет обеспечен по улицам Бурундайская, Северное кольцо.

На ремонтируемом участке выставят предупреждающие знаки.

Схема перекрытия
Схема перекрытия. Скриншот: пресс-служба акимата Алматы

Напомним, что в Алматы снова перекроют дорогу до "Медеу" - ночью 13 и 14 сентября с 23:00 до 06:00 движение будет перекрываться на участке от остановки "Экопост" до улицы Бейсеуова. Для машин скорой медицинской помощи и других экстренных служб будет обеспечен беспрепятственный проезд.

Между тем в Алматы заработали спектрометры для контроля автомобильных выбросов. В будущем они будут интегрированы с системой видеонаблюдения Sergek, чтобы определять автомобили, превышающие нормы выбросов.

Кроме того, с 16 по 21 сентября въезд на второй этаж в аэропорту южной столицы будет временно закрыт из-за ремонта пандуса. Высадка пассажиров в терминалы внутренних и международных рейсов будет осуществляться через первый этаж (зона прилета).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2161216-sezdy-i-zaezdy-kapchagayskogo-mosta-vremenno-perekroyut-v-almaty/

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