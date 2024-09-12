По 5,5 млн тенге могут получить казахстанские школьники за свои знания

За победу на всемирных олимпиадах казахстанские школьники могут получить по 5,5 млн тенге. Денежные премии могут получить 26 юных казахстанцев, передает NUR.KZ со ссылкой на Минпросвещения.

"Денежные премии получат 26 казахстанских школьников, завоевавших призовые места на ТОП-7 престижных олимпиадах. Общая сумма вознаграждения превысит 77,5 миллиона тенге", - говорится в сообщении Министерства просвещения, опубликованном в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что по итогам 2023-2024 учебного года копилка сборной Казахстана пополнилась 2 золотыми, 12 серебряными, 12 бронзовыми медалями и одной грамотой, завоеванными на самых престижных всемирных предметных олимпиадах.

Здесь же напомнили, что в целях поддержки талантливых учеников с 2022 года по поручению президента страны за призовое место на международных олимпиадах наши школьники и подготовившие их педагоги получают единовременное вознаграждение от государства:

за золото - 1500 МРП;

за золото - 1500 МРП;

бронзу - 500 МРП.

Педагогу, подготовившему обладателя золотой медали - 26,5 - кратном размере базового должностного оклада, серебряной - 17,5 - кратном размере БДО, бронзовой - 8,5 - кратном размере.

Кроме того, победители международных олимпиад также являются обладателями образовательных грантов для поступления в любой казахстанский вуз.

По данным пресс-службы ведомства, в прошлом году единовременные вознаграждения получили 23 школьника на сумму 65,6 млн тенге и 20 педагогов на общую сумму - 71,4 млн тенге.

"Всего из 1218 казахстанских школьников, принявших участие в 12 крупных международных соревнованиях, 603 стали обладателями медалей. То есть каждый второй участник от нашей страны завоевал призовое место", - говорится в сообщении.

Ранее глава Минпросвещения на августовской конференции учителей Астаны рассказал, какие нововведения ожидают школьников в новом учебном году.

В июле министерство просвещения также утвердило даты начала и продолжительности учебного года для казахстанских школьников, а также периоды каникул в учебном 2024-2025 году.

Продолжительность I четверти составит восемь учебных недель, осенние каникулы - 7 календарных дней (с 28 октября по 3 ноября 2024 года включительно);

II четверть - восемь учебных недель, зимние каникулы продлятся 10 дней (с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно);

III четверть продлится 10 учебных недель, на весенние каникулы отведено 11 дней (с 21 по 31 марта 2025 года включительно). При этом в 1 классах дополнительные каникулы продлятся 7 дней - с 10 по 16 февраля 2025 года;

IV четверть для школьников составит восемь учебных недель.