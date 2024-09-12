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Десять автобусных маршрутов изменят в Алматы

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Площадь "Астана"
Площадь "Астана". Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

10 автобусных маршрутов изменят схему движения из-за перекрытия площади "Астана" в Алматы. Площадь, к слову, перекроют из-за празднования дня города, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

В Алматы в честь дня города пройдут масштабные праздничные мероприятия. С 12 по 16 сентября движение по улице Толе би от улицы Панфилова до проспекта Абылай хана будет перекрыто.

В связи с этим 10 маршрутов общественного транспорта изменят схему движения.

Это автобусы №16, 37, 48, 126, 201, 205, 206, 209, 210 и 224. Объезд площади "Астана" в восточном направлении будет осуществляться по улице Кабанбай батыра, в западном - по Богенбай батыра.

При этом маршруты №16 и 126 будут объезжать указанный участок по улице Гоголя.

Ранее сегодня в акимате поясняли, что 14 сентября в 16:00 на площади "Астана" состоится фестиваль радиостанции LuxFM, в нем примут участие такие известные артисты, как Мирас Жугунусов, Айкын Толепберген, Jazzdauren и Adam. Хедлайнером вечера станет обладатель премии "Грэмми", саунд-продюсер DJ Imanbek.

А 15 сентября в 17:00 на этой же площади состоится Almaty Cover Show с участием звезд казахстанской эстрады. На сцене выступят Нагима Ескалиева, Мейрамбек Бесбаев, Kalifarniya, RaiM, Нұрлан мен Мұрат, ARO, Ерболат Кудайберген, Кайрат Тунтеков, Еркин Нуржанов, Айдар Турганбай, и другие исполнители.

Добавим, что день города в Алматы отмечают каждое третье воскресенье сентября. В прошлом году праздник выпал на 17 сентября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2160474-ploshchad-astana-v-almaty-perekroyut-skolko-avtobusov-izmenyat-dvizhenie/

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