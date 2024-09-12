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На пять дней перекроют улицу в Алматы из-за празднования дня города

Опубликовано:

Алматы с высоты
Алматы. Иллюстративное фото: Деонисий Мить

В Алматы в связи с подготовкой к масштабному празднованию дня города на пять дней перекроют улицу Толе би. Горожан просят заранее планировать маршрут, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в рамках дня города в Алматы на площади "Астана" пройдут масштабные концерты - 14 сентября в 16:00 и 15 сентября в 17:00.

В связи с подготовительными работами к масштабным праздничным мероприятиям с 12 по 16 сентября улица Толе би от улицы Панфилова до проспекта Абылай хана будет перекрыта.

"Просим отнестись с пониманием и заблаговременно строить свой маршрут. Также призываем неукоснительно соблюдать правила дорожного движения", – предупредили в акимате.

В ведомстве уточнили, что 14 сентября в 16:00 на площади "Астана" состоится фестиваль радиостанции LuxFM, в нем примут участие такие известные артисты, как Мирас Жугунусов, Айкын Толепберген, Jazzdauren и Adam. Хедлайнером вечера станет обладатель премии Grammy, саунд-продюсер DJ Imanbek.

А 15 сентября в 17:00 на этой же площади состоится Almaty Cover Show с участием звезд казахстанской эстрады. На сцене выступят Нагима Ескалиева, Мейрамбек Бесбаев, Kalifarniya, RaiM, Нұрлан мен Мұрат, ARO, Ерболат Кудайберген, Кайрат Тунтеков, Еркин Нуржанов, Айдар Турганбай, и другие исполнители.

Помимо концертов в Алматы на этой неделе пройдут и другие мероприятия, приуроченные ко дню города. Ознакомиться с планом проведения праздника можно здесь.

Отметим, традиционно День города в Алматы отмечают каждое третье воскресенье сентября. В прошлом году торжественные празднования состоялись 17 сентября на площади имени Абая перед Дворцом Республики. К слову, после праздника акимат южной столицы показал полные мусора улицы города.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2160393-na-pyat-dney-perekroyut-ulicu-v-almaty-iz-za-prazdnovaniya-dnya-goroda/

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