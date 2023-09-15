Как будут отмечать День города в Алматы

В акимате Алматы рассказали, как будет отмечаться День города и какие развлечения предусмотрены в рамках празднования, передает корреспондент NUR.KZ.

Каждое третье воскресенье сентября Алматы празднует свой день рождения - День города. В этом году торжественные празднования состоятся 17 сентября на площади имени Абая перед Дворцом Республики.

Помимо этого с 15 по 17 сентября в городе будет проходить ряд различных мероприятий:

с 15-17 сентября с 12:00 – 20:00 о дновременно в 8 районах города и на пешеходных улицах Панфилова и Жибек жолы состоится фестиваль «Туған күніңмен, Алматым!». Согласно общей концепции празднования программа фестиваля разделена на различные зоны: выступление живых команд, концерт молодых артистов, ярмарка ремесленников, выставка современного искусства, кинопоказы в кафе «Кино», арт-объекты от местных художников и дизайнеров, а также мастер-классы. Также, с 15 по 17 сентября в 20:00 на площади Абая состоится II Международный конкурс исполнителей «Алматым жүрегімде».

дновременно в 8 районах города и на пешеходных улицах Панфилова и Жибек жолы состоится фестиваль Согласно общей концепции празднования программа фестиваля разделена на различные зоны: выступление живых команд, концерт молодых артистов, ярмарка ремесленников, выставка современного искусства, кинопоказы в кафе «Кино», арт-объекты от местных художников и дизайнеров, а также мастер-классы. Также, состоится II Международный конкурс исполнителей 16-17 сентября с 10:00 – 21:00 в Парке Первого Президента состоится Apple Fest , который на два дня станет гигантским Алма-парком . В программе фестиваля запланирован я блочный базар, городская ярмарка ресторанов, спортивные и концертные программы. Увеличится количество яблок, продаваемых областными хозяйствами со 127 тонн против 100 тонн, чем в прошлом году. Также 17 сентября на площади Абая в 10:00 торжественное мероприятия – вручение нагрудных знаков «Почетный гражданин города Алматы».

в , который на два дня станет гигантским . В программе фестиваля запланирован я спортивные и концертные программы. Увеличится количество яблок, продаваемых областными хозяйствами со 127 тонн против 100 тонн, чем в прошлом году. Также торжественное мероприятия – вручение нагрудных знаков 16 сентября в 15:00 на площади Астана пройдет праздничный концерт Аlmaty cover show с участием звезд казахстанской эстрады, а 17 сентября в 16:00 на площади Астана состоится музыкальный фестиваль «Сағындым Алматымды». Помимо этого, 17 сентября в 19:00 на площади Абая пройдет музыкальный фестиваль «Алматы жұлдыздары».

Торжественные мероприятия и празднование Дня города пройдет также во всех районах Алматы: