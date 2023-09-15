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Как будут отмечать День города в Алматы

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День города
День города. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

В акимате Алматы рассказали, как будет отмечаться День города и какие развлечения предусмотрены в рамках празднования, передает корреспондент NUR.KZ.

Каждое третье воскресенье сентября Алматы празднует свой день рождения - День города. В этом году торжественные празднования состоятся 17 сентября на площади имени Абая перед Дворцом Республики.

Помимо этого с 15 по 17 сентября в городе будет проходить ряд различных мероприятий:

  • с 15-17 сентября с 12:00 – 20:00 одновременно в 8 районах города и на пешеходных улицах Панфилова и Жибек жолы состоится фестиваль «Туған күніңмен, Алматым!». Согласно общей концепции празднования программа фестиваля разделена на различные зоны: выступление живых команд, концерт молодых артистов, ярмарка ремесленников, выставка современного искусства, кинопоказы в кафе «Кино», арт-объекты от местных художников и дизайнеров, а также мастер-классы. Также, с 15 по 17 сентября в 20:00 на площади Абая состоится II Международный конкурс исполнителей «Алматым жүрегімде».
  • 16-17 сентября с 10:00 – 21:00 в Парке Первого Президента состоится Apple Fest, который на два дня станет гигантским Алма-парком. В программе фестиваля запланирован яблочный базар, городская ярмарка ресторанов, спортивные и концертные программы. Увеличится количество яблок, продаваемых областными хозяйствами со 127 тонн против 100 тонн, чем в прошлом году. Также 17 сентября на площади Абая в 10:00 торжественное мероприятия – вручение нагрудных знаков «Почетный гражданин города Алматы».
  • 16 сентября в 15:00 на площади Астана пройдет праздничный концерт Аlmaty cover show с участием звезд казахстанской эстрады, а 17 сентября в 16:00 на площади Астана состоится музыкальный фестиваль «Сағындым Алматымды». Помимо этого, 17 сентября в 19:00 на площади Абая пройдет музыкальный фестиваль «Алматы жұлдыздары».

Торжественные мероприятия и празднование Дня города пройдет также во всех районах Алматы:

  • в Медеуском районе, праздничный концерт с участием творческих коллективов района состоится 15 сентября в 10:00 в Центральном парке культуры и отдыха, улица Гоголя, 1. С полным перечнем районных мероприятий можно ознакомиться здесь.
  • в Жетысуском районе, с 15 по 17 сентября в 17:00 на Арбате в микрорайоне Айнабулак и 17 сентября в 12:00 в парке «Гульдер» по улице Серикова, 2а, пройдет праздничный концерт в честь празднования Дня города. С полным перечнем районных мероприятий можно ознакомиться здесь.
  • в Ауэзовском районе, с 15 по 17 сентября в 17:00 в парке отдыха Family park (вход с проспекта Абая) пройдет концертное мероприятие с участием кукольного театра и эстрадных звезд на тему: «Туған күніңмен, Алматым!». С полным перечнем районных мероприятий можно ознакомиться здесь.
  • в Турксибском районе, с 15 по 17 сентября с 17:00 до 20:00 перед площадью Дома школьников №6 по проспекту Сейфуллина, 13/1, состоится праздничное мероприятие «С днем рождения, Алматы». Для гостей вечера выступят звезды казахстанской эстрады, акробаты, танцоры и фокусники, а также кукольный театр для малышей и популярная этно-рок-группа «Улытау». С полным перечнем мероприятий можно ознакомиться здесь.
  • в Алмалинском районе, праздничное мероприятие «Туған күніңмен, Алматы!» состоится 16 сентября с 10:00 до 18:00 на территории ТРЦ «Мега парк», проспект Сейфуллина, 483. С полным перечнем районных мероприятий можно ознакомиться здесь.
  • в Наурызбайском районе, праздничный концерт «Алматы – болашақ қаласы» c участием эстрадных звезд и талантливых детей района пройдет 16 сентября в 11:00 и 17 сентября в 19:00 перед зданием районного акимата, по адресу: микрорайон Шугыла, 347. С полным перечнем районных мероприятий можно ознакомиться здесь.
  • в Бостандыксом районе, 16 сентября с 16:00 до 19:00 в амфитеатре ТРЦ Mega Alma-ata, улица Розыбакиева, 247а, состоится праздничный концерт с участием молодых исполнителей. С полным перечнем районных мероприятий можно ознакомиться здесь.
  • в Алатауском районе, 16 сентября в честь Дня города на территории ТТИ «Алатау» (микрорайон Нуркент, 6) в 18:00 пройдет праздничный вечер традиционной музыки «Асыл мұра», а в 20:00 с праздничным концертом на сцене выступит отечественная группа «Дос-Мұқасан». С полным перечнем районных мероприятий можно ознакомиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036717-kak-budut-otmechat-den-goroda-v-almaty/

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