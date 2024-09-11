Один человек на 15-18 кв.м.: лимит прописки в квартирах хотят установить в Астане

Сегодня в мажилисе вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков рассказал о готовящихся нормах лимитирования прописки по месту жительства в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

При этом Бауыржан Омарбеков сообщил, что правительство не собирается ограничивать прописку для населения в Астане.

"Мы даем компетенцию маслихату, чтобы они разработали нормы, то есть правила. Сейчас, вот на сегодня, допустим, вопрос жилищного строительства. Есть вот то, что на одного человека 15 или 18 квадратных метров жилья - возможно, маслихат будет отталкиваться от этой нормы или же посчитает иные какие-то моменты нужными. Поэтому маслихат города совместно с акиматом будут определять, сколько квадратов на одного человека и так далее.

Но самый главный тезис здесь: данная норма не будет распространяться на родных или лиц, которые находятся под опекунством", - заявил вице-министр.

Журналист спросил спикера, сколько же человек можно будет прописать, "ведь ни для кого не секрет, что у казахов очень много родственников".

"Действительно, не надо прописывать всех родных и близких. Есть случай, акимат проводил рейд - 926 квартир, сотнями людей регистрировали. На одну квартиру 800 человек зарегистрировали. Ну это же, согласитесь, неправильно", - прокомментировал чиновник.

Будет ли "потолок", спросили вице-министра, на что спикер ответил - если закон примут, то это уже будет компетенция маслихата. На упоминание сверхнорматива в законе о миграции, что обозначено в презентации проекта, Бауыржан Омарбеков вновь сказал о числе квадратов, на которое опирались при разработке предложения.

"Я только что озвучил, при распределении жилища опираются на то, что на одного человека 15 или 18 квадратов. Мы от этого исходили, когда презентацию готовили, чтобы всем понятно было. Но сколько (точно - прим. ред.) квадратов на одного человека будет, это уже определит городской маслихат", - резюмировал вице-министр.

После чего его спросили о проблеме "резиновых квартир": касается ли это, и ожидающиеся в связи с этим лимиты на прописку только Астаны и Алматы, или других регионов тоже.

"Мы понимали, что вопрос будет остро восприниматься населением, поэтому пока данную компетенцию даем только маслихату Астаны. Если норма хорошо сработает, в принципе, (возможно - прим. ред.) и на другие города распространять. Но пока вопрос в таком ракурсе не стоит", - ответил Бауыржан Омарбеков.

Напомним, еще в марте сообщалось, что в сельском доме в Алматинской области оказались зарегистрированы 300 иностранцев. Было возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.

В конце мая прокуроры выявили 22 тыс. иностранцев, зарегистрированных по фиктивным адресам, в так называемых "резиновых квартирах". В одной квартире в Астане было зарегистрировано 937 человек, включая иностранцев, хотя там проживала только одна семья. А в Алматинской области выявлено 13 тыс. таких фактов.

Позже полицейские Астаны рассказали о так называемых "резиновых квартирах": с начала 2024 года обнаружено 35 адресов, на которых зарегистрировано множество граждан, фактически там не проживающих. В одной из столичных "резиновых квартир" было зарегистрировано 400 человек, фактически там не проживающих.

В июле владельца "однушки", где было зарегистрировано около 1000 человек, осудили в Астане.

"Государственным обвинителем-прокурором доказана вина осужденного в организации незаконной миграции путем предоставления жилого помещения. Приговором суда владелец "резиновой" квартиры осужден по ч. 1 ст. 394 УК", - заявили в надзорном ведомстве. Приговор вступил в законную силу.