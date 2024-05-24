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Эзотерика

"Ты будешь второй Салтанат!": молодая медсестра из Актобе заявила о преследовании

Опубликовано:

Девушка сидит на диване
Девушка. Иллюстративное фото: Kmatta / Getty Images

По словам медсестры из Актобе, ее в течение месяца преследовал мужчина. В итоге он устроил дебош на ее работе и, как рассказала девушка, заявил, что она будет второй Салтанат, передает "Диапазон".

Как сообщает издание, инцидент произошел в Центре семейной медицины в районе Болашак 22 мая утром. 22-летняя Амангуль сама рассказала о произошедшем.

"Мы в кабинете работаем втроем. Около 10 часов утра к нам зашел парень, в руках держал сирень. Мы подумали, что это пациент. Но это оказался парень, который уже месяц преследует меня. До этого он названивал мне, пугал. Первый раз мы его с девочками с работы увидели на футболе. Это было в апреле. После этого он стал мне писать в Instagram, звонить", - пояснила девушка.

Она работает участковой медсестрой. Телефонный номер девушки есть у пациентов, найти его несложно.

"Парень этот звонил мне с разных номеров. Требовал встретиться. Я стала его бояться. А недавно он сказал, что стоит возле моего дома, и чтобы я вышла. Если выйду, он мне заплатит. Я просила отстать от меня, не звонить, сказала, что у меня есть парень. После очередного звонка обратилась в полицию", - рассказала Амангуль.

По словам медсестры, приехал патруль и она написала заявление. 

"А 22 мая этот человек заявился ко мне на работу с сиренью, стал кричать, что парень, с которым я дружу, сидел в тюрьме, он насильник, и он поступит со мной как Бишимбаев, я буду вторая Салтанат", - сообщила девушка.

"Мы стали звать на помощь, закрыли дверь, чтобы его могли задержать. Он нас оттолкнул, выбил ногой дверь, сломал ручку, ширму и убежал. Разбитую дверь пришлось менять", - добавила Айжанат, которая была рядом с Амангуль.

Девушка рассказывает, что этот парень писал и ей в Instagram. Представился волонтером, написал, что хочет передать помощь пострадавшим от паводка.                                           

"Мы дежурим от поликлиники в общежитии на улице Гришина, где находятся пострадавшие, я его направила туда. Откуда я знала, что он никакой не волонтер. Мы теперь боимся, что он может появиться и там", - рассказала девушка. 

После случившегося в поликлинику вызвали полицию, Амангуль написала заявление. Медсестры говорят, что теперь домой стараются по одной не ходить.

"Недавно в нашем городе убили молодого доктора. Ее преследовали, она обращалась в полицию, в итоге все закончилось убийством. Поэтому то, что произошло в нашей поликлинике, конечно, не может не беспокоить. Средь бела дня человек пришел, устроил дебош", - отметила заместитель главного врача клиники Ботагоз Елдесова.

"Мы еще не оправились после смерти нашего коллеги, молодого врача, которую недавно убили, и тут в поликлинике такое происходит. Руководство ГОВД, прокуроры должны взять это на контроль. Сотрудники на вызовы теперь ходят по двое", - заявил главный врач Центра семейной медицины Самат Даньяров.

В департаменте полиции сообщили, что личность дебошира установили. Выяснилось, что он состоит на учете у психиатра. Его забрала психиатрическая бригада. 

Напомним, в Актобе 22 апреля в одной из квартир по улице Маресьева была обнаружена мертвой женщина. На ее теле имелись ножевые ранения.

По данным полиции, при задержании подозреваемый оказал активное сопротивление, ранил правоохранителя и скрылся на машине. Во время преследования водитель совершил столкновение с несколькими автомобилями и на автодороге Актобе - Болгарка его машина перевернулась. Его задержали.

Позже стало известно, что убитой оказалась 34-летняя врач медцентра. Она уже жаловалась на приставания своего знакомого в полицию. На мужчину составили протокол, также суд вынес защитное предписание.

13 мая в Астане вынесли приговор по громкому делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Ее гражданского мужа, экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева, лишили свободы на 24 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2106306-ty-budesh-vtoroy-saltanat-molodaya-medsestra-iz-aktobe-zayavila-o-presledovanii/

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