Учителя уволили после видео из школы в Алматинской области

В Алматинской области уволили учителя истории, которого обвинили в рукоприкладстве в отношении школьников. Об этом сообщили в акимате региона, передает NUR.KZ.

"Дети сообщают, что учитель истории школы №21 села Коктерек Илийского района Алматинской области занимается рукоприкладством в отношении школьников", - указывается в подписи к видео.

На кадрах видно мужчину в белой рубашке, стоящего спиной к камере. Он на повышенных тонах разговаривал с учеником и дергал его.

Как рассказала пресс-секретарь акима Алматинской области Жанна Арынбекова, учителя истории средней школы №21 села Коктерек Илийского района уволили.

"По факту случившегося была проведена служебная проверка, по результатам которой учитель был уволен с занимаемой должности.

Основанием для увольнения послужило нарушение учителем педагогической этики и превышение должностных полномочий, выразившееся в применении физического воздействия к ученику 8 класса", - пояснила Жанна Арынбекова.

Напомним, ранее в Сети распространилось видео, как в группе детского сада в Шымкенте воспитатель поднимает руку на двоих малышей. Как заявили в городском управлении образования, после инцидента сотрудницу уволили. По данному факту была назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится расследование.

А в Караганде на 4 суток была арестована воспитатель детского сада, которая причинила легкий вред здоровью 6-летнего ребенка. Вина женщины подтверждалась записью с камер видеонаблюдения в дошкольном учреждении.