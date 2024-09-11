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Полицейские обратились к павлодарцам из-за сбоев

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Полицейский из Павлодара
Полицейский. Кадр из видео: ДП Павлодарской области

В Департаменте полиции Павлодарской области обратились к жителям областного центра и гостям города по поводу технических сбоев в работе "102", передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

"Уважаемые жители и гости Павлодара!

Департамент полиции Павлодарской области уведомляет о том, что в связи с модернизацией и ремонтом Центра оперативного управления в настоящий момент возникают технические сбои по приему обращений и сообщений от граждан. В случае, если вам не удается дозвониться на горячую линию "102", незамедлительно обратитесь на линию "112", - призвали стражи порядка.

Также в ведомстве напомнили, что можно воспользоваться мобильным приложением "Police 102". С помощью него каждый житель страны может направлять информацию о совершенном правонарушении или преступлении и быть уверенным в том, что его сообщение не останется без реагирования.

"Мобильное приложение "Police 102" доступно для бесплатного скачивания в AppStore, PlayMarket. Гражданин регистрируется в приложении в соответствии с личными данными и подтверждает их доступными способами (электронная почта, номер телефона), также имеет возможность осуществлять видео- и аудиозвонки, подавать обращения/жалобы/заявления согласно выбранным тематикам с возможностью просмотра хода исполнения и получения обратной связи", - рассказали в ДП Павлодарской области.

А в преддверии нового учебного года сотрудник патрульной полиции Павлодара в своем видеообращении рассказал о том, что делается для профилактики детского дорожного травматизма.

Также в период летний каникул стражи порядка Павлодарской области призывали родителей уделить особое внимание безопасности детей на дорогах. Полицейские отмечали, что юные пешеходы и велосипедисты, оставшись без внимания взрослых, часто получают увечья.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2159953-policeyskie-obratilis-k-pavlodarcam-iz-za-sboev/

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