Полицейские обратились к родителям в Павлодарской области

В Павлодарской области стражи порядка призвали родителей уделить особое внимание безопасности детей на дорогах в период летних каникул, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, юные пешеходы и велосипедисты, оставшись без внимания взрослых, часто получают увечья на дорогах.

"Уважаемые родители! Помните, что ответственность за жизнь и здоровье детей лежит, прежде всего, на нас, взрослых. Каждый день не забывайте напоминать им о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. И не забывайте, что вы являетесь для своих детей образцом поведения. Никакое обучение не будет эффективным, если самые близкие люди, которые пользуются у детей особым авторитетом, нарушают правила", - обратились в ведомстве.

С началом летнего сезона особое беспокойство у сотрудников полиции вызывают юные велосипедисты, которые начинают массово кататься во дворах и выезжать на улицы. Правоохранители подчеркнули необходимость изучения со школьниками требований к движению велосипедов и мопедов.

"Во время летнего отдыха постарайтесь планировать проведение досуга ребенка так, чтобы он постоянно находился под контролем. А, оставляя детей без присмотра, вы должны быть уверены, что они не совершат необдуманных поступков и не будут подвергнуты опасности", - отметили в ДП Павлодарской области.

В преддверии сезона отпусков стражи порядка напомнили, что в летний период традиционно увеличивается число ДТП на загородных автодорогах. В связи с этим крайне важно соблюдать требования к перевозке несовершеннолетних пассажиров, использовать детские удерживающие устройства, а также ремни безопасности.

"Сделайте все возможное, чтобы оградить детей от несчастных случаев на дорогах", - подчеркнули в ДП региона.

Ранее в Сети распространилось видео из Жезказгана, на котором запечатлен наезд автомобиля на людей. В полиции сообщили, что в машине находился ребенок, который снял ручной тормоз, и транспортное средство начало самопроизвольное движение. С места происшествия госпитализировали 4 пострадавших.

Также в Казнете появилось видео с задержанием несовершеннолетнего, который разъезжал за рулем автомобиля по Алматы. При этом, как утверждают авторы публикации, подросток заявлял, что ему дал разрешение ездить за рулем замначальника ДП мегаполиса. По данному факту проводится служебная проверка.