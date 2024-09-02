Полицейский записал видеообращение к павлодарцам

В преддверии нового учебного года сотрудник патрульной полиции Павлодара рассказал о том, что делается для профилактики детского дорожного травматизма, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, особое беспокойство стражей порядка продолжают вызывать дорожно-транспортные происшествия с участием детей.

Только с начала года на дорогах Павлодарской области зарегистрировали 124 ДТП с участием несовершеннолетних, в них погибли двое детей и 135 получили травмы.

"В преддверии учебного года в целях профилактики и недопущения детского дорожно-транспортного травматизма сотрудниками батальона патрульной полиции Павлодара на центральной набережной, перед школой и на детских площадках проводится акция о безопасности детей на дорогах. Родителям и их детям раздаются памятки и буклеты", - рассказал старший инспектор службы батальона патрульной полиции УП Павлодара Фаруз Кусембеков.

Как отметил полицейский, проведение подобных занятий позволит привить юным участникам дорожного движения необходимые знания основ безопасности.

"Знание правил дорожного движения и правильное ориентирование на улице очень помогают в дорожной обстановке. Навыки поведения формируются у нас с детства.

Также, обращаясь к водителям, хотел бы отметить, что каждый должен быть внимателен на дороге, выбирать безопасную для движения скорость, а перед пешеходным переходом заблаговременно притормаживать", - высказался сотрудник батальона патрульной полиции.

В августе на улице Торайгырова в Павлодаре водитель автомашины совершил наезд на несовершеннолетнего, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате аварии подростка госпитализировали с различными травмами.

Также в областном центре на остановке возле парка Гагарина автомобиль сбил двух детей 15 и 6 лет. По словам их матери, водитель уже задержан. Женщина выразила благодарность сотрудникам патрульной полиции.