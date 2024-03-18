Мужчина погиб, переправляясь через водный канал, в Алматинской области

Отец четверых детей разбился насмерть в селе Болек Алматинской области - трагедия произошла, когда он переходил водный канал, передает Almaty.tv.

Специально оборудованных для этого мест в селе нет и людям приходится переходить по узкой тропе очистительного сооружения на высоте 10 метров.

Как рассказали родные, мужчина ушел в магазин за продуктами и не вернулся - каждый год из-за такого опасного перехода здесь умирают люди.

Трагедия произошла пару дней назад - тело погибшего нашли на месте трагедии. Сообщается, что местный житель упал с высоты примерно 10 метров и от полученных травм скончался на месте.

У погибшего остались жена и четверо детей. Его брат надеется, теперь чиновники обратят внимание на проблему.

"Мой брат был совсем молодой, с 77 года. В тот день погода была снежная. Он ушел в ближайший магазин и не вернулся. Позднее мы узнали, что он погиб. Брат поскользнулся, перебираясь через канал и упал вниз. Это не первая гибель в этом канале. И я боюсь не последняя. Местные власти годами бездействуют", - заявил Ельжас Нусипов.

По информации телеканала, за день через переправу проходят сотни людей. Местные говорят, что каждый год на этом месте происходят трагедии, например, недавно погибли дети.

"25 лет я здесь живу, и я не видел никаких сдвигов. Как этот мост стоял, так и стоит. Дети зимой ходят. За это время никто ничего не сделал и не сделает вовсе. Мост не построят уже", - сказал житель дачного массива Есик Юрий Гайдаенко.

Аким Болекского сельского округа Асыл Изиев прокомментировал ситуацию.

"Двое детей здесь погибли, но они не разбились. Они утонули. Мы не можем построить здесь мост, потому что это частная собственность. Владелец не позволяет", - пояснил чиновник.

Местные власти также добавили, что сейчас ищут спонсоров, чтобы установить здесь перила - бюджетные деньги на это они тратить не намерены.

Тем временем сельчане написали заявление в полицию.