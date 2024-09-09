Дети в Астане придумали смертельно опасную игру и решили снять это на камеру
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В Сети появилось видео, на котором группа детей рассказывает о планах скинуть ребенка с пятого этажа , и пытается эти планы осуществить. Ситуацию прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.
Видео появилось в Telegram-канале EGOV.PRESS. Видеозапись ведет один из детей, он же сообщает, что они собираются сбросить ребенка с пятого этажа. Мальчик, говорит он, "сам попросил его "суициднуть" - при этом ребенок в кадре отрицательно машет головой.
Дети на видео несут ребенка, держа за руки и за ноги, на третий этаж. В лифте мальчик снова выражает несогласие с планами его скинуть, но его не слушают. Судя по дальнейшим комментарием "оператора", назначенный в жертву ребенок показался остальным слишком тяжелым, чтобы его смогли поднять и скинуть: "килограмм 40, наверное! Я сам 50 вешу". Поэтому играющие сбросили снятую с него куртку.
"Скиньте еще что-нибудь! (...) Но они уже ушли", - комментирует "оператор" в конце видео.
"Родители мальчика требуют от сотрудников полиции наказать виновных лиц", - пишут авторы публикации.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Астаны.
"Данный факт зарегистрирован, проводится проверка. Все участники инцидента установлены, в присутствии законных представителей выясняются обстоятельства. По результатам будут приняты меры согласно законодательству", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны.
Уточняется, что пострадавших вследствие инцидента нет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2159068-deti-v-astane-pridumali-smertelno-opasnuyu-igru-i-reshili-snyat-eto-na-kameru/