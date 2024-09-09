Тотальную проверку устроили полицейские на дорогах Шымкента

Масштабный рейд устроили вчера, 8 сентября, полицейские Шымкента на улицах города - правоохранители останавливали каждую "подозрительную" машину, передает Otyrar.kz.

Как рассказали журналистам в ДП, полицейские проверяют водительские удостоверения, наличие оружия и наркотиков, выявляют нарушения, связанные с эксплуатацией автомобилей, не соответствующих нормам светопропускаемости стекол.

Проблема тонировки стала серьезным вызовом для дорожной безопасности.

"На сегодняшний день многие водители сознательно используют тонированные лобовые и передние боковые стекла, несмотря на существующие запреты. Это не только создает угрозу для безопасности дорожного движения, но и зачастую используется для скрытия других правонарушений, таких как перевозка запрещенных предметов и веществ", — подчеркивают полицейские. ⠀ Рейд также направлен на выявление нетрезвых водителей за рулем.

"В выходные дни автомобилисты подвергнутся усиленным проверкам. Большая просьба не употреблять алкоголь и не садиться за руль в нетрезвом виде", — обратились к водителям инспекторы патрульной службы Шымкента. ⠀ Цель таких мероприятий — не только снизить количество правонарушений, но и повысить культуру вождения и уважение к другим участникам дорожного движения, пишет издание.