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Тотальную проверку устроили полицейские на дорогах Шымкента

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Служебное авто полиции
Служебное авто полиции. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Масштабный рейд устроили вчера, 8 сентября, полицейские Шымкента на улицах города - правоохранители останавливали каждую "подозрительную" машину, передает Otyrar.kz.

Как рассказали журналистам в ДП, полицейские проверяют водительские удостоверения, наличие оружия и наркотиков, выявляют нарушения, связанные с эксплуатацией автомобилей, не соответствующих нормам светопропускаемости стекол.

Проблема тонировки стала серьезным вызовом для дорожной безопасности.

"На сегодняшний день многие водители сознательно используют тонированные лобовые и передние боковые стекла, несмотря на существующие запреты. Это не только создает угрозу для безопасности дорожного движения, но и зачастую используется для скрытия других правонарушений, таких как перевозка запрещенных предметов и веществ", — подчеркивают полицейские. ⠀ Рейд также направлен на выявление нетрезвых водителей за рулем.

"В выходные дни автомобилисты подвергнутся усиленным проверкам. Большая просьба не употреблять алкоголь и не садиться за руль в нетрезвом виде", — обратились к водителям инспекторы патрульной службы Шымкента. ⠀ Цель таких мероприятий — не только снизить количество правонарушений, но и повысить культуру вождения и уважение к другим участникам дорожного движения, пишет издание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2158861-totalnuyu-proverku-ustroili-policeyskie-na-dorogah-shymkenta/

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