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Двухкомнатную квартиру в центре Караганды продали за 100 тыс. тенге

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Ключи в замке входной двери
Дверь в квартиру. Иллюстративное фото: Nuttawan Jayawan / Getty Images

Житель Караганды вернул в свою собственность квартиру, которую он вследствие заблуждения подарил знакомому, а тот продал недвижимость за 100 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, 66-летний житель Караганды владеет 2-комнатной квартирой в центре города.

"В 2002 году он согласился на предложение знакомого предоставить эту квартиру в залог для займа у покупателя и вследствие заблуждения подписал доверенность на ее продажу.

Спустя несколько дней по данной доверенности квартира была продана покупателю за 100 тыс. тенге по договору купли-продажи, зарегистрированному в установленном порядке", - установил суд.

В 2023 году покупатель квартиры умер, а недвижимость по наследству перешла к его брату, который еще через полгода подарил ее своему сыну.

"Однако все это время квартира оставалась во владении прежнего хозяина, который с семьей продолжал проживать в ней и нес бремя ее содержания", - отметили в суде.

Узнав о сделках с его квартирой, он обратился в суд с иском к брату умершего покупателя и его сыну о признании договоров купли-продажи и дарения недействительными, указав на мнимость сделки.

Суд достоверно установил, что продавец квартиры не намеревался ее продавать, объявлений об этом не давал, стоимость ее в договоре занижена, не передавалась покупателю, который при жизни не реализовал право на ее владение и пользование.

Отмечается, что спорное жилье - единственное у истца, он с семьей проживает в нем и сейчас.

"Тот факт, что после заключения договора покупатель не вселялся в приобретенную квартиру и не распоряжался ею каким-либо образом, указывает на то, что заключение договора не повлекло последствий, какие должны наступить в силу ст.406 ГК", - пояснили в суде.

Так, по договору купли-продажи продавец обязан передать покупателю имущество в собственность, а покупатель принять это имущество и уплатить за него.

Суд не принял во внимание доводы ответчика о том, что истец после продажи квартиры проживал в ней по устному договору найма и оплачивал арендную плату.

Суду не был представлен и договор имущественного найма, который по ст.544 и 601 ГК должен быть заключен в письменной форме на срок более 1 года.

В итоге суд удовлетворил иск: оспариваемые договор купли-продажи и дарения признаны недействительными.

"Сделка носит безвозмездный характер, наследники имущества материальных затрат не понесли, что в силу п.2 ст.261 ГК позволяет собственнику истребовать свое имущество во всех случаях", - уточнили в суде.

Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что жительница столицы судилась с акиматом из-за отказа в предоставлении жилья - и в итоге выиграла. Суд признал незаконным отказ в предоставлении жилища и постановил предоставить женщине жилье по договору найма.

А акима Уральска суд обязал восстановить семью вдовы участника Великой Отечественной войны в списке нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда. До этого им было отказано в переоформлении договора найма.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2158284-dvuhkomnatnuyu-kvartiru-v-centre-karagandy-prodali-za-100-tys-tenge/

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