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"Жил в сообществе шахты": казахстанец оказался в сложной ситуации

Опубликовано:

Мужчина сидит на ступеньках
Мужчина. Иллюстративное фото: pexels.com

Прокуратура Карагандинской области помогла жителю Абайского района, который оказался в сложной жизненной ситуации, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, прокуратурой Карагандинской области в средствах массовой информации установлена публикация о жителе Абайского района, который оказался в сложной жизненной ситуации.

"Мужчина 1976 года рождения, проживающий в дачном сообществе шахты, не имеет работы, закончил всего семь классов образования и фактически остался без поддержки со стороны родственников.

По поручению прокуратуры сотрудники отдела занятости и управления полиции Абайского района выехали на место проживания мужчины. Установлено, что условия его проживания непригодны для нормальной жизни, а сам он не имеет удостоверения личности и не оформил инвалидность", - рассказали в прокуратуре Карагандинской области.

Мужчину госпитализировали в больницу города Абай, где ему оказана медицинская помощь. Управлением полиции оперативно изготовлено удостоверение личности.

В настоящее время ведется подготовка документов для получения инвалидности и последующего направления в медико-социальное учреждение.

Данный вопрос находится на контроле прокуратуры области.

Напомним, ранее стала известна история майора полиции Куаныша Таныбаева из Восточно-Казахстанской области. Он один воспитывает пятерых детей - трех девочек и двух сыновей. Супругу мужчина потерял в августе прошлого года из-за ее болезни.

Также трогательную историю жизни матери четверых детей рассказала сотрудница ДУИС по Акмолинской области. Она заметила мальчика с грустными глазами на базаре и не смогла остаться в стороне.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2158155-zhil-v-soobshchestve-shahty-kazahstanec-okazalsya-v-slozhnoy-situacii/

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