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Стало известно, когда у всех павлодарцев появится горячая вода

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Новые трубы ГВС проложили в Павлодаре
Ремонтные работы. Кадр из видео: instagram.com/khassarkhabylbekov/

В южных районах Павлодара подключить дома к горячему водоснабжению планируется к 5-му, а в северных - к 10-му сентября, передает NUR.KZ со ссылкой на акима города.

Как сообщил глава города Хасар Хабылбеков на своей странице в Instagram, на сегодняшний день в Павлодаре уже 1013 домов подключены к горячему водоснабжению.

"Проинспектировал ремонтные работы на сетях после гидроиспытаний. Этот вопрос держу на строгом контроле", - отметил аким Павлодара.

Градоначальник поручил отделу жилищной инспекции, подрядным организациям завершить все работы в указанный ранее срок - по южному сетевому району оставшиеся дома подключить к ГВС 5 сентября, по северному - 10 сентября.

"Аварийность снизим в зимний период. Мы должны всех подключить, до 5-го юг должен быть полностью с горячим водоснабжением, до 10-го - север", - поручил Хасар Хабылбеков.

"3-го числа ставится на заполнение для промывки, потом промывается и с 5-го числа будет запуск", - доложили главе города о ситуации с горячим водоснабжением в его южной части.

Ранее аким Павлодара рассказал, что дом, в котором он проживает, остался без горячей воды. Это было связано с гидравлическими испытаниями тепловых магистралей в рамках кампании по подготовке городских коммуникаций к предстоящему отопительному сезону.

Также Хасар Хабылбеков в ходе рабочего объезда города посетил объекты по строительству централизованных сетей канализации в частном секторе. Глава города побывал в микрорайонах "Зеленстрой", "2-й Павлодар" и "Горторг".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2156908-stalo-izvestno-kogda-u-vseh-pavlodarcev-poyavitsya-goryachaya-voda/

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