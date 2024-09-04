Стало известно, когда у всех павлодарцев появится горячая вода

В южных районах Павлодара подключить дома к горячему водоснабжению планируется к 5-му, а в северных - к 10-му сентября, передает NUR.KZ со ссылкой на акима города.

Как сообщил глава города Хасар Хабылбеков на своей странице в Instagram, на сегодняшний день в Павлодаре уже 1013 домов подключены к горячему водоснабжению.

"Проинспектировал ремонтные работы на сетях после гидроиспытаний. Этот вопрос держу на строгом контроле", - отметил аким Павлодара.

Градоначальник поручил отделу жилищной инспекции, подрядным организациям завершить все работы в указанный ранее срок - по южному сетевому району оставшиеся дома подключить к ГВС 5 сентября, по северному - 10 сентября.

"Аварийность снизим в зимний период. Мы должны всех подключить, до 5-го юг должен быть полностью с горячим водоснабжением, до 10-го - север", - поручил Хасар Хабылбеков.

"3-го числа ставится на заполнение для промывки, потом промывается и с 5-го числа будет запуск", - доложили главе города о ситуации с горячим водоснабжением в его южной части.

Ранее аким Павлодара рассказал, что дом, в котором он проживает, остался без горячей воды. Это было связано с гидравлическими испытаниями тепловых магистралей в рамках кампании по подготовке городских коммуникаций к предстоящему отопительному сезону.

Также Хасар Хабылбеков в ходе рабочего объезда города посетил объекты по строительству централизованных сетей канализации в частном секторе. Глава города побывал в микрорайонах "Зеленстрой", "2-й Павлодар" и "Горторг".