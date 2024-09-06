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Остаться зимой без крыши над головой боится многодетная мать из Павлодарской области

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Дом в поселка Атамекен
Дом Мадины Жакылбековой. Фото: irbistv.kz

Весной дом многодетной матери в Павлодарской области затопило. С последствиями стихии женщина до сих пор не может справиться - дому необходим серьезный ремонт, передает "Ирбис TV".

Дом в поселке Аматекен Мадина получила 12 лет назад как мать-одиночка. У женщины четверо детей, старший - инвалид. До этого года у семьи проблем не было. Все изменилось после весенних паводков: от воды стены просели, появились трещины снаружи и внутри.

"От государства, от акимата мне помощи никакой не было. А стена полностью уходит. Она как здесь, так и снаружи уходит. По полу пошла трещина. Тоже как смогла, так и залепила, потому что заливать у меня сейчас средств нет", - поделилась жительница поселка Атамекен Мадина Жакылбекова.

Но больше всего женщина переживает за канализацию. От того, что дом перекосило, вероятно, повредилась труба. Под полом постоянно вода, а в комнатах сырость.

"Опасаюсь того, что у меня канализационный люк, под домом вода стоит. Завтра холода пойдут, морозы, она вся застынет. И зимой, получается, я без воды останусь, без тепла останусь. Я просто не знаю, как мне дальше быть, как мне ремонтировать это все", - рассказала многодетная мать.

Проблемы с канализацией в доме
Вода под домом. Фото: irbistv.kz

В местном акимате сообщили, что дом Мадины принадлежит павлодарскому городскому центру реабилитации и адаптации женщин с детьми. На балансе учреждения в поселке Атамекен 72 квартиры. 

"В данном случае мы там провести ремонт за счет своих бюджетных средств не можем. Мы можем только, учитывая ее положение, помочь за счет спонсорских средств с привлечением наших местных предпринимателей и оказать какую-то помощь со стройматериалами или какую-то еще", - прокомментировала аким поселка Атамекен Мунира Дюсембекова.

Сельские чиновники рекомендовали Мадине обратиться в центр для женщин. Там должны составить смету и запросить из бюджета деньги на ремонт дома.

А жительница Алматинской области рассказала, что ее дом сильно пострадал после произошедшего весной землетрясения. Из-за толчков сошел оползень, а на стенах жилища пошли большие трещины. Женщина пыталась получить компенсацию от акимата области.

В Актобе огонь полностью уничтожил дом многодетной семьи. Причем жилье они теряют уже не в первый раз. Пострадавшие считают, что это мог быть поджог. Из-за того, что погорельцы воспитывают сразу пятерых детей, им тяжело найти даже съемное жилье.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2158041-ostatsya-zimoy-bez-kryshi-nad-golovoy-boitsya-mnogodetnaya-mat-iz-pavlodarskoy-oblasti/

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