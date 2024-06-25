Дом многодетной семьи из Актобе сгорел дотла второй раз за два года: полиция начала расследование

В Актобе огонь полностью уничтожил жилище многодетной семьи. Причем жилье они теряют уже не в первый раз. Пострадавшие считают, что это мог быть поджог, передает сайт телеканала КТК.

Из просторного нового дома Жансая Мустафа вместе с пятью маленькими детьми переселилась в старый сарай, где для большой семьи нет никаких удобств. Сообщается, что утром 7 июня они с супругом, как обычно, ушли на работу, а дети остались со свекровью. Примерно в 2 часа дня женщине позвонила соседка и сообщила, что в доме произошел пожар.

"Все сгорело. Даже балки деревянные не уцелели. Ничего не осталось. Все превратилось в мусор и пепел. Мы остались в той одежде, что на нас была. Хорошо, никто не пострадал. Я сначала испугалась, что дети остались в горящем доме. А они, оказывается, в тот момент к родственникам ушли", – рассказала женщина.

При этом самое страшное, что семья теряет уже второй дом. Два года назад они переживали такой же кошмар. Тогда причиной пожара назвали короткое замыкание электропроводки. Благодаря неравнодушным людям семья сумела возвести новое жилье, но супруги не были готовы второй раз оказаться на улице. Погорельцы уверены, на этот раз огонь вспыхнул не случайно.

"Пожарные нам сказали, что в этот раз и газ, и электропровода у нас в порядке. Считаю, что это был поджог. Я написала заявление в полицию. Около 10 дней ждали от них вестей. Потом пришлось писать в прокуратуру. У нас есть свидетель, который указывает, что за полчаса до пожара видела одного человека возле нашего дома. Мы сами тоже считаем, что этот человек причастен к случившемуся", – заявила Жансая Мустафа.

Что на самом деле стало причиной пожара, сейчас выясняют в рамках досудебного расследования. В полиции не исключают, что дом многодетной семьи действительно мог уничтожить некий недоброжелатель.

"По данному факту начато досудебное расследование по статье 202 УК РК, то есть "Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога".

В настоящее время проводится весь комплекс следственно-оперативных мероприятий. Назначены ряд необходимых судебных экспертиз, то есть пожарно-техническая, строительная экспертизы по установлению причины и ущерба, причиненного пожаром", – сообщил замначальника отдела полиции №2 УП Актобе Бауыржан Джумашев.

Как отмечают корреспонденты, из-за того, что погорельцы воспитывают сразу пятерых детей, им тяжело найти съемное жилье. Арендодатели не хотят связываться с многодетными. Сейчас пострадавшие вновь рассчитывают на волонтеров и неравнодушных. Надеются, что и в этот раз обычные люди не оставят их в беде.

Источник: КТК

Добавим, согласно статье 202 УК РК, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

При этом то же деяние:

совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом;

повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью;

совершенное в связи с выполнением потерпевшим своего служебного или общественного долга либо в отношении его близких родственников по тем же мотивам;

совершенное по мотивам социальной, национальной, расовой или религиозной вражды;

причинившее крупный ущерб, –

наказывается штрафом в размере от 3 тыс. до 7 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие:

по неосторожности смерть человека;

причинение особо крупного ущерба, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.