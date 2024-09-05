"Ущерб 8 млн тенге": казахстанка полгода добивается компенсации за треснувший после землетрясения дом

Жительница Алматинской области заявила, что ее дом сильно пострадал после произошедшего весной землетрясения. Из-за толчков сошел оползень, а на стенах дома пошли большие трещины, передает NUR.KZ.

Лейла Амрина обратилась в редакцию NUR.KZ, сообщив, что ее дом может разрушиться в любой момент. Женщина пытается получить компенсацию от акимата области и даже подавала в суд, но в удовлетворении иска ей было отказано.

Дом расположен близ Алматы - в садоводческом обществе "Апорт" Талгарского района. Он построен не так давно - в 2008 году, и стоит на склоне. На одноэтажный кирпичный дом у женщины есть документы - договор купли-продажи и акт.

Фасад дома. Фото: из личного архива

Напомним, землетрясение в Алматы произошло 4 марта. После этого, говорит Лейла, на участке "ушла" земля на полтора метра и лопнул забор.

Но, так как дом находился на тот момент в целости, обращаться никуда владелица не стала, решив, что вопрос с забором останется на теплое время года. Тем не менее, через пару недель по стенам дома пошли большие трещины.

Трещина в доме. Фото: из личного архива

"19-20 марта у меня начал рушиться дом. За счет того, что земля "ушла", он начал валиться в сторону провала. Оторвался сейсмостолб. Моя ошибка - что я не вызвала ЧС-ников, так как в интернете было написано, что надо обращаться в акимат в таких случаях. Я думала, что в ДЧС надо обращаться, когда меня нужно спасать, например, если я под завалами.

Но я не была под завалами, однако зал в моем доме рушился, кирпичи падали, стекла трещали. Я проснулась от того, что все трескалось. Я стала спасать имущество, выносить мебель, посуду. Мебель до сих пор стоит в других комнатах и на улице. Затем я вызвала сотрудников акимата, у меня есть акт, затем приезжали из ДЧС. Мы провели экспертизу и оценку, согласно которой ущерб составил 8 млн тенге", - говорит Лейла Амрина.

Трещины в доме. Фото: из личного архива

Остановить разрушение дома удалось временными мерами. Но это не избавило от дальнейших рисков при движении грунта. Кроме того, специалисты сообщили Лейле о том, что необходимо решить вопрос с фундаментом, так как из-за схода грунта он просел.

"Состояние дома признано предаварийным, так как половина дома - монолит с подвалом - стоит. Треснул зал и еще одна комната, это 30 кв.м. - почти полдома.

Я подала в суд, было выездное заседание, все убедились, что земля ушла. Но в удовлетворении иска отказали, сославшись на то, что не был объявлен режим ЧС в Талгарском районе. Четыре месяца я сужусь, деньги потрачены на экспертизы, на адвоката. По дому пока я ничего не делала. Сейчас мы живем в другой половине. Конечно, к зиме нужно что-то решать", - объяснила Лейла Амрина.

Трещины в доме. Фото: из личного архива

Между тем, в акте визуального осмотра сообщается, что дома были построены в результате подрезки склона горы под строительство. В том месте расположены лёссовые грунты (суглинисто-супесчаные, основная особенность которых - просадочность в сочетании с большой водопроницаемостью - прим.ред.).

При осмотре было установлено, что между двумя домами есть забор, который просел и обрушился, а на соседнем участке образовалась воронка земли и просадка грунта, из-за чего появились трещины фундамента бани, находящейся на соседнем участке.

В этой воронке, говорится в акте, ранее на участке произошел прорыв водопроводной пластичной трубы, проходящей вдоль ограждения между домами. В результате прорыва трубы произошло накопление влаги под покрытием и привело к переувлажнению грунтов. Причиной разрушения фундамента могло послужить переувлажнение почвы и проседание грунта.

Трещины в доме. Фото: из личного архива

А в экспертном заключении приводятся выводы, согласно которым, просадка фундаментов произошла в результате увлажнения грунтового основания талыми водами, что приводит к неустойчивости основания здания.

"Причиной появления трещин является трещина земли природного характера (землетрясение). Причиной появления трещин в стене и обрушения части стены является просадка фундаментов", - говорится в заключении.

Трещины в доме. Фото: из личного архива

В акимате Алматинской области также прокомментировали ситуацию. Там рассказали, что в марте 2024 года действительно поступило обращение о возмещении ущерба, причиненного имуществу. 26 марта был осуществлен выезд и составлен акт обследования сотрудниками акимата.

"В ходе обследования установлено: заявление подано не собственником пострадавшего имущества, а соседкой по участку. Обращение поступило по истечении трех недель с момента предполагаемого обрушения, произошедшего, по словам заявителя, в результате землетрясения.

На прилегающем участке выявлена хозяйственная постройка (баня), эксплуатация которой, предположительно, привела к проседанию грунта и появлению трещин на ступенях. Данный факт может свидетельствовать о нарушении правил водоотведения при отсутствии центральной канализации на территории СНТ", - сообщили в акимате.

В связи с выявленными обстоятельствами было рекомендовано провести независимую экспертизу, отметили в администрации, для установления причин обрушения и в случае необходимости обратиться с исковым заявлением в суд.

"В дальнейшем исковое заявление о возмещении ущерба к акиматам Бесагашского сельского округа и Талгарского района было подано Амриной Л.К. Решением суда в удовлетворении исковых требований отказано", - добавили в пресс-службе акимата Алматинской области.