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Любителей быстрой езды наказали в Павлодарской области

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Машины едут по дороге в дождь
Автомобили. Иллюстративное фото: Peter Cade / Getty Images

В Павлодарской области за один день с помощью комплекса "Кибер-шериф" выявили 100 водителей, которые нарушили установленный скоростной режим, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, полиция регулярно проводит мониторинг социальных сетей, о нарушениях ПДД также информируют неравнодушные граждане по телефону 102.

Все выявленные в результате мониторинга нарушения, которые могли привести к аварии на дороге, были рассмотрены, а нарушители наказаны.

"К примеру, в Павлодаре водитель управлял автомашиной Skoda Rapid по проспекту Нурсултана Назарбаева - угол улицы Ладожской и превысил скорость, тем самым нарушив ПДД. При патрулировании областного центра комплексом "Кибер-шериф" зафиксированы любители быстрой езды", - рассказал начальник местной полицейской службы ДП Павлодарской области Куаныш Мустафинов.

Как отметил правоохранитель, таких водителей только за одни сутки оказалось 100 человек.

"Также на автодороге Павлодар - Кызылорда комплексом "Кибер-шериф" пресечено 13 фактов превышения водителями скоростного режима. Все нарушители привлечены к административной ответственности", - сообщил Куаныш Мустафинов.

Всего же с начала года в Павлодарской области пресечено 49 770 нарушений правил дорожного движения. Основную массу составили факты превышения водителями установленной скорости движения - более 15 тысяч. За непристегнутые ремни безопасности при управлении транспортными средствами наказали 3816 водителей.

Ранее в Павлодарской области специальная система ZEREK-2 выявила водителя внедорожника Toyota Land Cruiser 300, который ехал по трассе со скоростью 192 км/ч, хотя разрешенная скорость на дороге составляет 100 км/ч.

Отметим, что согласно ст.592 КоАП РК превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 10 до 20 км в час влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге). 

В соответствии с той же статьей превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 20 до 40 км в час влечет штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге). 

А превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 40 и более км в час влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге). 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2113284-lyubiteley-bystroy-ezdy-nakazali-v-pavlodarskoy-oblasti/

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