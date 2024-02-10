"Заблокировала через неделю": десятки казахстанцев обвинили турфирму в обмане более чем на 80 млн тенге

Более 80 человек заявили, что отдали десятки миллионов тенге одной из алматинских турфирм, однако в конечном итоге так никуда и не поехали, а денег им не вернули, передает сайт телеканала КТК.

Клиенты одной из турфирм в Алматы требуют вернуть деньги за несостоявшийся отдых. По их словам, они теряли контакт с туроператором почти сразу после выплаты денег.

Как сообщил телеканал, пострадавшие объединились друг с другом в интернете и решили подать жалобу в органы. По их подсчетам, общий ущерб составил более 80 млн тенге.

Так, одна из пострадавших сообщила телеканалу, что отдала турфирме чуть более 1,6 млн тенге, чтобы провести в Нью-Йорке Рождество и Новый год – в сумму вошли авиабилеты и проживание в отеле. Когда алматинке отказали в визе, туроператор пообещала вернуть деньги.

"Через неделю переписки, после того как мне не дали визу, заблокировала и в Instagram, и в WhatsApp и перестала со мной общаться совсем", – говорит Полина.

Также пострадавшие наняли юриста. Последняя сообщила, что женщина, которая продавала туры, делала это без разрешения.

"Лицензии у нее нет. Мы запрашивали и в министерстве, и в комитете по туризму, и в акимате Алматы. Она работает только как турблогер: организация авторских туров. Все первые решения суда, все медиативные соглашения, которые она подписывала, покрывает за счет всех остальных лиц", – говорит юрист Асемгуль Смагулова.

По ее словам, пострадавших набралось больше 80 человек – все они из разных городов. Кто-то ради несостоявшегося отдыха брал деньги в кредит.

"Я собиралась полететь в тур в США с 27 декабря 2023 года по 5 января 2024 года. Увидела тоже в Instagram рекламу о том, что там последние два места, огромная скидка. Мы составили договор. Оплата была с моей стороны в 100-процентном размере. 60 дней уже прошло – мне никто ничего не вернул", – сказала другая потерпевшая Кристина.

Как сообщает телеканал, некоторые даже подавали на туроператора в суд.

"Когда я потребовала выслать мне билеты в подтверждение моей оплаты, она мне просто отказала в туре, сказав, что по договору она вернет мне деньги за тур и за билеты. Однако вот с октября по сегодняшний день – уже сегодня февраль – деньги так и не поступили. И, конечно же, я обратилась в суд, где прошло несколько заседаний. Однако ни на одно из них она не явилась", – сказала потерпевшая Ляззат.

По информации телеканала, фирма, на которую пожаловались десятки человек, продолжает рекламировать новые туры. При этом на странице в соцсети они заверили, что никого не обманывали, деньги возвращают по договорам.

"Конечно, с нашей стороны есть задержки, бывают задержки. Я это не отрицаю. В случае как раз, когда людям отказывают в визах, они по каким-то уважительным причинам не могут лететь или вообще просто по личной инициативе отказываются от поездки. Да, наш договор гарантирует возврат, но с нашей стороны бывают задержки этих возвратов", – заявила руководитель турфирмы.

Тем временем в департаменте полиции сообщили, что проводится расследование по статье "Мошенничество". С заявлениями обратились 12 человек. В горсуде же заявили, что дела клиентов этой компании находятся на рассмотрении. Между тем в области по нескольким искам уже вынесли решения, но в законную силу они еще не вступили.

Источник: КТК

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество наказывается:

исправительными работами или штрафом до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге);

либо привлечением к общественным работам до 1000 часов;

либо ограничением свободы до 7 лет;

либо лишением свободы до 10 лет.

Также лицо могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.