Женщина после смерти матери подала иск к акиму Экибастуза и выиграла

Жительница Экибастуза обратилась с иском к акиму города, чтобы заключить договор найма о предоставлении жилья, в котором жила ее мать, передает NUR.KZ со ссылкой на Павлодарский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, жилище, расположенное в Экибастузе, постановлением акимата города было принято в коммунальную собственность.

До принятия квартиры в коммунальную собственность, согласно справке в целях сохранения жилищного фонда, спорное жилье было предоставлено местной жительнице, являющейся матерью истца, с составом семьи - бабушка и внучка. Как следует из справки, спорная квартира предоставлена на основании протокола заседания жилищной комиссии.

Согласно свидетельству о смерти наниматель спорной квартиры умерла. В связи с этим ее дочь обратилась в жилищную комиссию с заявлением о заключении с ней договора найма жилища из государственного жилищного фонда.

"Решением жилищной комиссии было отказано в заключении договора найма на спорную квартиру ввиду того, что она не включена в справку на заселение и не состоит на учете граждан, нуждающихся в жилище", - установил суд.

Поэтому женщина обратилась в суд с иском к акиму города о принуждении принять благоприятный административный акт о предоставлении спорной квартиры. Решением суда иск был удовлетворен.

Суд посчитал, что местный исполнительный орган, выдав справку на заселение, фактически совершил действия по предоставлению жилища из государственного жилищного фонда.

По закону "О жилищных отношениях" совершеннолетний член семьи нанимателя может с согласия нанимателя и остальных совершеннолетних членов семьи потребовать признания его нанимателем по ранее заключенному договору найма вместо первоначального нанимателя.

"Такое же право принадлежит в случае смерти нанимателя любому совершеннолетнему члену семьи умершего. Перемена нанимателя влечет за собой переоформление договора найма жилища.

Однако жилищная комиссия не приняла во внимание данную норму жилищного законодательства, тем самым нарушив права истца", - отметили в суде.

Суд счел, что истец, как член семьи основного нанимателя, после смерти матери имеет право на заключение договора найма о предоставлении жилья. Решение уже вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что аким Рудного подал иск к семейной паре о прекращении права собственности на квартиру, а супруги подали встречный иск к нему о восстановлении прав на жилье, а именно предъявили требование предоставить в собственность вместо аварийного иное равноценное жилье.

А жительница Астаны судилась со столичным акиматом из-за отказа в предоставлении жилья и в итоге выиграла. Верховный суд установил, что семье женщины обязаны представить другое жилье взамен аварийного по договору найма.