Поддельные кондиционеры на 5 млн тенге пытались продать в Алматы (видео)

Поддельные кондиционеры на сумму 5,2 млн тенге изъяли в Алматы в ходе проверки - их пытались продать, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства юстиции РК.

Сотрудниками департамента юстиции города Алматы был изъят большой объем кондиционеров Almacom, которые пытались незаконно выставить на продажу под поддельным товарным знаком.

В ведомстве отметили, что операция по пресечению незаконной торговли продолжалась 15 часов и была инициирована на основании жалобы владельца товарного знака.

"Стоит отметить, что во время спецоперации сотрудники департамента юстиции столкнулись с сопротивлением со стороны проверяемого субъекта. В отношении трех лиц, оказавших сопротивление, был составлен протокол по статье 462 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях", - заявили в пресс-службе.

На данный момент материалы дела переданы в суд для выяснения обстоятельств и установления виновных.

Напомним, осенью 2023 года поддельную продукцию Apple на 15 млн тенге изъяли в Казахстане - по заявлениям компании Apple в Казахстане было проведено 30 проверочных мероприятий. По итогу более 4 тыс. гаджетов уничтожили по решению суда, а виновное лицо оштрафовали.

В феврале этого года в Шымкенте было изъято свыше 48 тысяч единиц поддельных сладостей известных брендов, таких как Kit Kat и Nesquik. В Минюсте подчеркивали, что поддельная продукция часто содержит вредные или запрещенные вещества, такие как токсины, аллергены, канцерогены, пестициды, тяжелые металлы, гормоны, антибиотики и многое другое.

Согласно статье 158 КоАП РК, незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания или наименования места происхождения товара или сходных с ними до степени смешения обозначений для однородных товаров или услуг, а также незаконное использование чужого фирменного наименования, за исключением случаев, связанных с исчерпанием исключительного права на товарный знак, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф.