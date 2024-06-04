Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Поддельные кондиционеры на 5 млн тенге пытались продать в Алматы (видео)

Опубликовано:

Изъятые кондиционеры
Кондиционеры. Фото: Министерство юстиции РК

Поддельные кондиционеры на сумму 5,2 млн тенге изъяли в Алматы в ходе проверки - их пытались продать, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства юстиции РК.

Сотрудниками департамента юстиции города Алматы был изъят большой объем кондиционеров Almacom, которые пытались незаконно выставить на продажу под поддельным товарным знаком.

В ведомстве отметили, что операция по пресечению незаконной торговли продолжалась 15 часов и была инициирована на основании жалобы владельца товарного знака.

"Стоит отметить, что во время спецоперации сотрудники департамента юстиции столкнулись с сопротивлением со стороны проверяемого субъекта. В отношении трех лиц, оказавших сопротивление, был составлен протокол по статье 462 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях", - заявили в пресс-службе.

На данный момент материалы дела переданы в суд для выяснения обстоятельств и установления виновных.

Напомним, осенью 2023 года поддельную продукцию Apple на 15 млн тенге изъяли в Казахстане - по заявлениям компании Apple в Казахстане было проведено 30 проверочных мероприятий. По итогу более 4 тыс. гаджетов уничтожили по решению суда, а виновное лицо оштрафовали.

В феврале этого года в Шымкенте было изъято свыше 48 тысяч единиц поддельных сладостей известных брендов, таких как Kit Kat и Nesquik. В Минюсте подчеркивали, что поддельная продукция часто содержит вредные или запрещенные вещества, такие как токсины, аллергены, канцерогены, пестициды, тяжелые металлы, гормоны, антибиотики и многое другое.

Согласно статье 158 КоАП РК, незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания или наименования места происхождения товара или сходных с ними до степени смешения обозначений для однородных товаров или услуг, а также незаконное использование чужого фирменного наименования, за исключением случаев, связанных с исчерпанием исключительного права на товарный знак, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2111718-poddelnye-kondicionery-na-5-mln-tenge-pytalis-prodat-v-almaty-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.