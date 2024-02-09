Поддельные сладости известных брендов изъяли в Шымкенте

В Шымкенте было изъято свыше 48 тысяч единиц поддельных сладостей известных брендов, таких как Kit Kat и Nesquik, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство юстиции РК.

Как сообщается на официальном сайте министерства, операция проводилась органами юстиции при содействии Департамента полиции Шымкента.

"Товары были маркированы под известными брендами, такими как Kit Kat и Nesquik (кондитерские изделия). Поддельная продукция была распространена в городе Шымкент через компанию ТОО "Б" посредством оптовой реализации", - говорится в сообщении министерства.

Сообщается, что обращение компании "Nestle S.A." инициировало проверку.

Изъятая продукция. Фото: Министерство юстиции РК

"В настоящее время материалы дела находятся в производстве Департамента юстиции Шымкента, и принимается решение о привлечении ответственного лица за незаконное использование товарного знака", - отметили в министерстве.

В зависимости от суммы ущерба, причиненного правообладателю, материалы проверки будут переданы в суд или переданы в службу экономических расследований для привлечения виновного лица к уголовной ответственности.

"Необходимо отметить, что поддельная продукция часто содержит вредные или запрещенные вещества, такие как токсины, аллергены, канцерогены, пестициды, тяжелые металлы, гормоны, антибиотики и многое другое.

Употребление или использование продукции, которая не соответствует заявленным характеристикам, качеству и безопасности, может привести к отравлению, аллергическим реакциям, нарушению работы организма, развитию заболеваний, в том числе рака", - отметили в Министерстве юстиции.

Ранее в Казахстане изъяли поддельную продукцию Apple на 15 млн тенге, а именно более 9 тысяч наушников, смарт-часов, зарядных устройств и аксессуаров к сотовым телефонам. Более четырех тысяч гаджетов уничтожили по решению суда.

Отметим, по ст.158 КоАП РК незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания или наименования места происхождения товара или сходных с ними до степени смешения обозначений для однородных товаров или услуг, а также незаконное использование чужого фирменного наименования, за исключением случаев, связанных с исчерпанием исключительного права на товарный знак, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф