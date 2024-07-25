"Все силы бросим": аким Павлодара рассказал, когда в частном секторе появится канализация

Аким Павлодара Хасар Хабылбеков в ходе рабочего объезда города посетил объекты по строительству централизованных сетей канализации в частном секторе, передает NUR.KZ.

Как сообщил глава города на своей странице в Instagram, в микрорайоне "Зеленстрой" укладка самотечных коллекторов завершена на всех улицах. Сейчас ведутся работы по напорной канализации. Проект будет завершен в сентябре текущего года.

"У нас сети по "Зеленстрою" полностью проложены, магистраль проложили. Значит, на той неделе все закопаем, обратную засыпку произведем", - отметил Хасар Хабылбеков.

По микрорайонам "2-й Павлодар" и "Горторг" ведется работа по устройству канализационной насосной станции и врезке напорного коллектора в существующие сети ТОО "Павлодар-Водоканал".

Находясь в микрорайоне "2-й Павлодар", аким поинтересовался, когда завершатся эти работы. Ему рассказали, что закончить все планируется в конце августа.

"Вот через два-три дня на этой неделе мы "Горторг" запустим, и сразу сюда все силы бросим", - пояснил главе города специалист.

Градоначальник подчеркнул, что необходимо восстановить асфальт после завершения работ.

"Поручил ответственным лицам своевременно провести все работы и держать на строгом контроле по исполнению", - отметил Хасар Хабылбеков.

Напомним, ранее аким Павлодара проверил ход капитального ремонта центральной набережной, который начали в этом году по поручению главы региона. Проект охватывает работы от Дома инвесторов до Естаевского спуска.

Глава города уже приезжал в микрорайон "Горторг" в мае этого года на встречу с местными жителями. Они высказали свои замечания о плохом состоянии дорог, неудовлетворительной работе садоводства и проблемам с канализацией.