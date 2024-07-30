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Дом, где живет аким Павлодара, остался без горячей воды

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Аким Павлодара
Хасар Хабылбеков. Фото: gov.kz

Аким Павлодара Хасар Хабылбеков рассказал, что дом, в котором он проживает, остался без горячей воды. Это связано с гидравлическими испытаниями тепловых магистралей, передает NUR.KZ.

Как сообщил глава города на своей странице в Instagram, в Павлодаре завершается масштабная летняя кампания по подготовке городских коммуникаций к предстоящему отопительному сезону.

Со вчерашнего дня, 29 июля, начались гидравлические испытания тепловых сетей в южной части Павлодара. Ориентировочно 5 августа начнутся аналогичные испытания и в северном сетевом районе. Их планируют завершить до 10 августа.

"Разделяю недовольство горожан, оставшихся без горячей воды (в доме, где я живу, ее сейчас тоже нет), но хочу напомнить, что летние гидравлические испытания тепловых магистралей критически необходимы для подготовки Павлодара к зиме и минимизации аварийных рисков во время будущего отопительного сезона", - обратился к горожанам Хасар Хабылбеков.

Горячее водоснабжение жилых домов будет возобновляться по мере заполнения системы и ликвидации выявленных повреждений. Максимальный срок для этого процесса обозначен в один месяц. То есть все проявившиеся в ходе гидравлических испытаний дефекты должны быть устранены в течение ближайших 3-4 недель.

Для этого увеличено количество оперативных ремонтных бригад, коммунальные службы города переведены на особый график дежурства.

"Перед ними мною поставлена четкая задача - завершить все работы в кратчайшие сроки и подавать горячую воду в дома", - отметил аким Павлодара.

Напомним, накануне столб воды прорвал асфальт по улице Ломова в Павлодаре. В Сети появились кадры с места происшествия, на которых видна огромная яма. Оказалось, что она образовалась в результате гидравлических испытаний.

Также ранее жители домов по улице Торайгырова в Павлодаре жаловались на слабое давление воды в трубах на протяжении многих лет. Особенно страдают павлодарцы, живущие с 5 по 9 этажи. Ни капитальный ремонт сетей, ни обращения в службы результата не дали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2141655-dom-gde-zhivet-akim-pavlodara-ostalsya-bez-goryachey-vody/

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