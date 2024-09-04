Учитель через суд добился повышения квалификации в Астане
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Учитель из Астаны подал в суд на управление образования из-за отказа в присвоении квалификационной категории, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.
Как сообщается в Telegram-канале судов столицы, управление образования отказало учителю истории в присвоении квалификационной категории "педагог-модератор".
В ведомстве отказ объяснили тем, что аттестация педагогов проводится не реже одного раза в пять лет. Согласно предоставленной трудовой книжке заявитель не имеет пятилетнего стажа в качестве педагога.
Не согласившись с таким решением, учитель обратился в суд.
В итоге суд установил, что в соответствии с требованиями Правил и условий проведения аттестации педагогов заявку на присвоение квалификационной категории могут подавать лица, имеющие педагогический стаж не менее двух лет. Изучение трудовой книжки истца подтвердило наличие стажа в качестве преподавателя более двух лет.
Протокол аттестационной комиссии признан незаконным и отменен.
"Права учителя на повышение категории восстановлены", - заключили в суде.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2156862-uchitel-cherez-sud-dobilsya-povysheniya-kvalifikacii-v-astane/