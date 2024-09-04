Учитель через суд добился повышения квалификации в Астане

Учитель из Астаны подал в суд на управление образования из-за отказа в присвоении квалификационной категории, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается в Telegram-канале судов столицы, управление образования отказало учителю истории в присвоении квалификационной категории "педагог-модератор".

В ведомстве отказ объяснили тем, что аттестация педагогов проводится не реже одного раза в пять лет. Согласно предоставленной трудовой книжке заявитель не имеет пятилетнего стажа в качестве педагога.

Не согласившись с таким решением, учитель обратился в суд.

В итоге суд установил, что в соответствии с требованиями Правил и условий проведения аттестации педагогов заявку на присвоение квалификационной категории могут подавать лица, имеющие педагогический стаж не менее двух лет. Изучение трудовой книжки истца подтвердило наличие стажа в качестве преподавателя более двух лет.

Протокол аттестационной комиссии признан незаконным и отменен.

"Права учителя на повышение категории восстановлены", - заключили в суде.