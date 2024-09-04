Жара до 31 градуса и дождь: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в среду

В Алматы и Шымкенте в среду, 4 сентября, обещают ясную погоду без осадков, а жителей Астаны предупреждают о дожде. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы осадков не будет. Температура днем поднимется до 28 градусов, а ночью опустится до 7 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 14 градусов, ночью температура снизится до 8 градусов. Скорость ветра – 4,4 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 31 градуса, ночью опустятся до 14 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,3 м/с.