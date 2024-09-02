Об острой нехватке некоторых специалистов в Казахстане заявил Токаев

Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента, заявил об острой нехватке некоторых специалистов в стране, передает NUR.KZ.

Обеспечение экономики квалифицированными кадрами президент назвал самой насущной задачей.

"Прежде всего предстоит преодолеть острую нехватку отраслевых специалистов: водников, строителей, энергетиков и многих других. Речь также идет о подготовке специалистов по профессиям будущего. Работа в данном направлении уже начата", – отметил Токаев.

Он добавил, что сейчас правительством осуществляется интернационализация высшего образования – в страну привлечены 23 известных зарубежных вуза.

"Надо оказать всяческое содействие их деятельности, в том числе путем поэтапного расширения госзаказа на подготовку специалистов. То же самое касается и отечественных вузов, образовательные программы которых отвечают современным требованиям.

Размер выделяемых грантов должен позволять организовать качественный образовательный процесс. Нельзя распылять государственные средства по всем университетам", – поручил президент.

Токаев еще раз отметил, что нельзя превращать стажировки ученых за рубежом в "академический туризм".

"Квалифицированные кадры должны готовиться не только в вузах, но и в организациях технического и профессионального образования. Правительству следует рассмотреть возможность принятия в отраслевые госорганы выпускников колледжей, показавших высокие результаты", – добавил глава государства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане наблюдается дефицит кадром также в сферах торговли и образования, а одними из востребованных специальностей стали менеджеры по продажам и бухгалтеры.