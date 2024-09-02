"Деньги нам вернули": конфликтную ситуацию решили за вечер в Экибастузе

Жительница Экибастуза рассказала, что работник, пообещавший сделать обшивку дома, взял деньги и исчез. Вернуть средства помог участковый, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 71-летняя жительница Экибастуза выразила слова благодарности участковому инспектору, майору полиции Тахиру Касумову.

По словам пенсионерки, он своевременно помогает не только ей, но и всем жителям 31 микрорайона решать различные конфликтные ситуации. Она неоднократно обращалась к участковому с жалобами, а он, в свою очередь, делал все возможное, чтобы ей помочь.

"Благодаря его незамедлительным действиям конфликтная ситуация была решена в тот же вечер. Дело в том, что я нашла по объявлению работника для обшивки дома, он взял предоплату и исчез, на звонки не отвечал. А наш участковый помог в нашей проблеме. Деньги нам вернули! Побольше бы таких участковых, спасибо большое! Желаю полицейскому здоровья, успехов в нелегком труде участкового и дальнейшего продвижения по службе", - написала женщина.

К слову, о профессии полицейского Тахир Касумов мечтал с детства.

"Участковые инспекторы полиции занимают особое место в структуре органов внутренних дел. На них возложена работа по профилактике и пресечению правонарушений. Ежедневно граждане обращаются к сотрудникам полиции по различным вопросам, и первый, кто на них откликается, - это участковый. Майор полиции Тахир Касумов - один из лучших участковых инспекторов полиции", - отметили в ДП Павлодарской области.

Участковый инспектор обслуживает административный участок №9, расположенный в Экибастузе, где в 88 высотных и 1050 частных домах проживает около 18 тыс. человек.

Майор полиции Тахир Касумов. Фото: ДП Павлодарской области

"Установление тесных доверительных отношений с людьми, а также профилактика правонарушений - основная наша задача. Обращения от жителей микрорайона самые разные, жалобы на соседей, семейно-бытовые. На сегодняшний день мы, участковые, вправе осуществлять уголовное производство, самостоятельно налагать взыскания по более 50 составам административных правонарушений. Это очень ответственно", - рассказал Тахир Касумов.

За добросовестное отношение к службе от жителей города неоднократно поступали благодарности в его адрес. Участковый имеет грамоты и награжден медалью "Ерлігі үшін".

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