Россияне заплатили в Актобе 30 млн тенге за два кроссовера, но машин не дождались

Россиянине отдали почти 30 млн тенге менеджеру автосалона за два кроссовера, но обещанного не дождались и обратились в полицию. Обвиняемому в мошенничестве вынесли приговор, передает "Диапазон".

Как сообщает издание, в Актобе приехали два друга из России, которые занимались перепродажей автомобилей. В автосалоне они познакомились с менеджером, тот предложил им два автомобиля KIA Sportage по цене ниже рыночной.

Россияне заинтересовались этим предложением. Они думали, что все будет официально - через автосалон. Покупатели перечислили менеджеру на банковские счета почти 30 млн тенге. Но машин они так и не дождались и написали заявление в полицию.

Руководитель автосалона в полиции объяснял, что никаких денег от менеджера в кассу не поступало, в наличии у них автомобилей KIA Sportage не было, да и вообще в тот период они были в дефиците.

В итоге следствие вышло на менеджера, он предстал перед судом по обвинению в мошенничестве. Кстати, в тот момент, когда актюбинец разговаривал с россиянами, он еще числился стажером в менеджеры.

Он уверял, что обманывать никого не хотел, деньги отдал своему родственнику, который должен был поставить требуемые автомобили KIA Sportage, но пропал. А позже менеджер якобы узнал, что этого родственника осудили в России, и он находится в следственном изоляторе в Москве.

Суд решил, что обвиняемый специально это сказал, чтобы избежать уголовной ответственности, а на самом деле деньги потерпевших он тратил на свои нужды, в том числе гасил долги.

В итоге суд приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы и запретил 10 лет занимать материально ответственные должности в государственных и частных организациях. Также его обязали возместить ущерб двум потерпевшим.

Ранее сообщалось, что житель ВКО захотел приобрести автомобиль по цене ниже рыночной в соседней стране и отдал за него 2 млн тенге, но в итоге машины не увидел и деньги вернуть не смог. По факту мошенничества начато досудебное расследование. Полицейские задержали подозреваемого.

А житель Павлодара купил за автомобиль в салоне за сумму свыше 10 млн тенге, но через три месяца во время движения машина заглохла. Владелец обратился в сервисный центр, где диагностировали неисправность коробки передач, а поставка нужной детали затягивалась. Мужчина был вынужден обратиться в суд.