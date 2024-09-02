Пляжный сезон официально закрыли в Павлодаре

В Павлодаре официально закрыли пляжный сезон. В городе начали демонтировать лежаки, урны и раздевалки, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Павлодара.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, с 31 августа согласно комплексному плану купального сезона "Лето 2024", утвержденному акимом региона, в Павлодаре заканчивается пляжный сезон.

"В ближайшее время на центральном и Усольском пляжах будут начаты работы по демонтажу лежаков, питьевых фонтанчиков, урн и раздевалок. Также службы планово приступят к консервации бассейна", - отметили в акимате Павлодара.

Ранее стало известно, что власти Павлодара не стали покупать "умную" систему наблюдения для центрального пляжа. Как только человек заплывал за красную линию, камеры издавали сигнал. Спасатели возлагали на них большие надежды, но администрация города идею не поддержала.

На территории Павлодарской области летом работало 47 пляжей - 27 коммунальных и 20 частных. Кроме того, в регионе функционировали 122 каркасно-модульных бассейна, в которых школьников учили плавать. Планируется закупить еще 18 таких бассейнов.