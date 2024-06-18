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Павлодарцы не хотят больше пляжей

Опубликовано:

Пляж "Солнечный" в Экибастузе
Пляж. Кадр из видео: instagram.com/pavlodar_tjd/

На территории Павлодарской области работает 47 пляжей. В связи с отсутствием заявок в текущем году не планируется открытие новых мест массового отдыха у воды, передает Pavlodarnews.kz.

Как рассказал начальник управления гражданской обороны областного ДЧС Кадыржан Наскенов, в регионе 27 коммунальных и 20 частных пляжей.

В этом году увеличивать их количество не будут. Причина - отсутствие заявок от жителей региона и местных исполнительных органов.

"15 июня объявили о начале купального сезона на Усолке и центральном пляже, на них работают два и шесть спасательных постов соответственно. Для обеспечения безопасности и благоустройства коммунальных пляжей из местного бюджета в городах и районах планируют выделить 122,3 млн тенге. На обследование дна акваторий и обучение спасателей-дружинников поступило 13 заявок. Обследовали 11 объектов, обучили 34 спасателя", - рассказал Кадыржан Наскенов на брифинге в РСК.

Кроме того, в регионе есть 122 каркасно-модульных бассейна, в которых школьников учат плавать. С начала года курсы прошли более 5 тыс. детей. В ведомстве планируют закупить еще 18 таких бассейнов.

В Павлодарской области насчитывается 177 запрещенных для купания мест. 43 из них обозначены в мобильном приложении 2GIS.

За нарушение правил безопасности виновные получают административный протокол и штраф в размере 7 МРП (более 25 тыс. тенге). Всего составлено 9 административных протоколов, большинство - за невыполнение правил безопасности на воде и распитие алкоголя.

Ранее в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области перечислили требования к местам массового отдыха и провели анализ более 400 проб воды у пляжей. Исследованные пробы соответствовали гигиеническим нормативам.

А в Астане для массового отдыха жителей и гостей столицы определили 5 участков пляжных зон, разрешенных для купания. Также установили 21 участок водоемов, где купаться запрещено. Купальный сезон в столице начался 1 июня.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2119494-pavlodarcy-ne-hotyat-bolshe-plyazhey/

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