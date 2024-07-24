Власти Павлодара не стали покупать "умную" систему наблюдения для центрального пляжа

В прошлом году на центральном пляже Павлодара в пилотном режиме устанавливали уникальное оборудование. Но власти не стали закупать "умную" систему видеонаблюдения, передает Первый канал "Евразия".

Как только человек заплывал за красную линию, камеры издавали сигнал. Спасатели возлагали на них большие надежды. Однако местный акимат не выделил средства.

"Мы всеми руками - за. Данные камеры показали свою эффективность за время функционирования в пилотном режиме. Со своей стороны мы писали письма в адрес акиматов Павлодара и Павлодарской области, то есть описывали положительный эффект. Но, к сожалению, на сегодняшний день данный проект у нас не реализован", - рассказал офицер управления гражданской обороны ДЧС Павлодарской области Темирлан Жапалбай.

С начала года в Павлодарской области утонули 10 человек, из них двое - дети. Почти все погибли на необорудованных пляжах. Сейчас таких втрое больше, чем разрешенных мест для купания.

ДЧС региона обращается в местные акиматы, чтобы решить проблему. Именно там должны исследовать дно, выставить буйки, нанять спасателей.

Ранее сообщалось, что сотрудники ДЧС Павлодарской области проводят рейды на побережьях Иртыша. Инспектируются места массового скопления людей с целью предотвращения несчастных случаев на воде и формирования у граждан культуры безопасности.

В июне санитарные врачи проверили воду у пляжей в Павлодарской области. В утвержденных властями местах массового отдыха исследованные пробы воды соответствовали гигиеническим нормативам.