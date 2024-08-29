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Уволенного начальника восстановили в должности в Кызылорде

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Мужчина в офисе
Мужчина работает. Иллюстративное фото: South_agency / Getty Images

В Кызылорде защитили трудовое право работника - ранее мужчину незаконно уволили с должности начальника отдела из-за несданного отчета, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в Кызылординский городской суд обратился истец с иском к АО о признании незаконными приказов о дисциплинарных взысканиях, восстановлении на работе и взыскании заработной платы за дни вынужденного прогула.

Оказалось, что мужчина занимал должность начальника отдела экономики и финансов в АО.

"Основанием для вынесения приказа о расторжении трудового договора явилось повторное неисполнение или повторное ненадлежащее исполнение работником, имеющим дисциплинарное взыскание, трудовых обязанностей без уважительной причины.

Однако в должностных инструкциях истца, его отдела и сотрудников отдела отсутствуют служебные обязательства о сдаче отчетов в соответствии с приказом Министерства энергетики РК", - установил суд.

По этой причине истец просил суд взыскать с работодателя моральный вред, отменить приказы о дисциплинарных взысканиях и восстановить его на должности начальника отдела экономики и финансов.

"В ходе судебного разбирательства доводы истца подтвердились, установлено нарушение работодателем положений, предусмотренных Трудовым кодексом", - отметили в суде.

Решением суда иск мужчины был удовлетворен, приказы АО о дисциплинарных взысканиях отменили, а истца восстановили в должности начальника отдела экономики и финансов. С организации взыскана заработная плата за дни вынужденного прогула в размере 3 694 496 тенге.

Ранее стало известно, что в Верховном суде рассмотрели дело казахстанки, которая работала бухгалтером предприятия, но после получения строгого выговора была уволена. В итоге увольнение женщины было признано незаконным, с предприятия взыскали компенсацию ей за дни вынужденного прогула.

А в Актобе девять местных жителей подали иск к ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" из-за увольнения спустя полтора месяца после трудоустройства. Суд установил, что компания нарушила конституционные права истцов на труд и восстановил в должностях уволенных работников.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2155116-uvolennogo-nachalnika-vosstanovili-v-dolzhnosti-v-kyzylorde/

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