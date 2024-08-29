Уволенного начальника восстановили в должности в Кызылорде

В Кызылорде защитили трудовое право работника - ранее мужчину незаконно уволили с должности начальника отдела из-за несданного отчета, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в Кызылординский городской суд обратился истец с иском к АО о признании незаконными приказов о дисциплинарных взысканиях, восстановлении на работе и взыскании заработной платы за дни вынужденного прогула.

Оказалось, что мужчина занимал должность начальника отдела экономики и финансов в АО.

"Основанием для вынесения приказа о расторжении трудового договора явилось повторное неисполнение или повторное ненадлежащее исполнение работником, имеющим дисциплинарное взыскание, трудовых обязанностей без уважительной причины.

Однако в должностных инструкциях истца, его отдела и сотрудников отдела отсутствуют служебные обязательства о сдаче отчетов в соответствии с приказом Министерства энергетики РК", - установил суд.

По этой причине истец просил суд взыскать с работодателя моральный вред, отменить приказы о дисциплинарных взысканиях и восстановить его на должности начальника отдела экономики и финансов.

"В ходе судебного разбирательства доводы истца подтвердились, установлено нарушение работодателем положений, предусмотренных Трудовым кодексом", - отметили в суде.

Решением суда иск мужчины был удовлетворен, приказы АО о дисциплинарных взысканиях отменили, а истца восстановили в должности начальника отдела экономики и финансов. С организации взыскана заработная плата за дни вынужденного прогула в размере 3 694 496 тенге.

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