"Ситуация была гораздо сложнее": аким Павлодарской области рассказал о борьбе с гнусом

В Павлодарской области обсудили итоги работ по борьбе с гнусом за этот год и планы на будущее - предлагается увеличить площадь авиаобработок, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы акима Павлодарской области, дезинсекционные работы в регионе велись тремя способами: авиационным, речным и барьерным. C 4 апреля стартовали фенологические наблюдения за стадиями развития гнуса. Первые пешие обработки были начаты с 23 апреля.

С 27 апреля специалисты приступили к проведению авиаобработок. Восемь бортов выполнили 327 вылетов и обработали 127 тыс. га. Недоступные для авиации 3,3 тыс. га дополнительно обрабатывались пешим методом - ранцевыми опрыскивателями.

"Эффективность авиаобработок составила 91% на пойме городов Павлодар и Аксу и 83% в северных районах области, что было связано с водохозяйственной обстановкой в регионе", - отметили в акимате региона.

В этом году впервые в Павлодарской области наблюдалась картина развития и выплода личинок мошек с самой поймы, а традиционный основной выплод произошел не на юге области, а в низовьях, на отдельных протоках. Наибольшее количество жалоб на мошку было из сел Иртышского и Железинского районов.

"Все мы видели, что в этом году ситуация с гнусом была гораздо сложнее, чем в предыдущем. Несмотря на это, отмечаю, что работы проведены эффективно. Благодаря своевременно проведенным мероприятиям и выполнению дополнительных 30 вылетов с поперечным охватом на площади 11,5 тыс. гектаров в Иртышском пойменном массиве мы не допустили повторения сезона 2016 года, когда для борьбы с гнусом в областном центре даже планировали ввести режим ЧС", - отметил аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Средняя эффективность речных обработок по итогам сезона составила 86,1 %. В период с 29 мая по 27 июня были проведены 3 тура речной обработки против личинки мошки. Произведен слив 305 тыс. литров биопрепарата, благодаря чему количество личинок мошек удалось снизить с 1700 до 80 штук на 1 квадратный дм.

Ежедневные барьерные обработки правого и левого берега Иртыша от ж/д моста до микрорайона Усольский начались с 13 мая. Днем позже они стартовали в сельских районах. Всего до 20 июля были охвачены 59 прибрежных населенных пунктов, где проживает более 50 тысяч человек.

На сегодня все запланированные мероприятия по дезинсекции завершены в полном объеме в Павлодаре, Аксу и сельских районах области. Продолжаются обработки в Экибастузе.

"Считаю недопустимым, что в Экибастузе до сих пор не могут побороть гнус. Регулярно мне поступают жалобы от жителей 15, 19, 20 и 22 микрорайонов, а также поселков Солнечный и Шидерты. Это говорит об неэффективности работ городского подрядчика. Руководству города совместно с моим курирующим заместителем и областным управлением необходимо пересмотреть подходы работы в Экибастузе, рассчитав их необходимый объем и разработав эффективный алгоритм", - поручил Асаин Байханов.

Подводя итоги работ по борьбе с гнусом за 2024 год и оценивая прогнозируемые риски повторения аналогичного водохозяйственного режима в следующем году, специалисты внесли предложение в 2025 году увеличить площадь авиаобработок до 172,0 тыс. га. Добавить в план работ планируется 15 тыс. га ранее не обрабатываемых участков северной части сельской зоны Аксу и дополнительные 30 тыс. га Иртышского пойменного массива.

Ранее аким Павлодарской области заявил, что уничтожить всех комаров и мошек невозможно. Асаин Байханов с рабочей поездкой побывал в Актогайском районе, где в том числе заслушал отчет о ходе дезинсекционных работ.

Глава Экибастуза Аян Бейсекин тоже проинспектировал проведение дезинсекционных работ. Отмечалось, что в городе стали использовать новый препарат против гнуса, а также увеличили количество работников, чтобы обрабатывать больше участков.