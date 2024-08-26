Больше школьников становится в Павлодарской области

В Павлодарской области строительство новых образовательных учреждений не поспевает за демографическим ростом, хотя в регионе и решена проблема аварийных школ, передает Pavlodarnews.kz.

Во Дворце культуры имени Естая прошла региональная августовская конференция с участием акима Павлодарской области Асаина Байханова. Он подчеркнул необходимость цифровизации образовательного процесса, ставя во главу угла создание благоприятных условий для этого.

"Наша задача как представителей исполнительных органов - создание благоприятной среды для обучения детей: улучшение инфраструктуры в городах и селах, подтягивание сельского образования до уровня городских школ. Конечно, цифровизация облегчает жизнь, но в то же время мы видим слабую социализацию в наших школах - умение коммуницировать, выстраивать взаимоотношения в обществе. В нынешних условиях образование - это не только получение знаний, но и обретение важных навыков социализации", - подчеркнул глава региона.

По словам руководителя областного управления образования Самал Айтказиной, полностью решен вопрос по аварийным школам. За счет средств инвесторов и местного бюджета построили три новых учебных заведения взамен аварийных в Баянаульском, Железинском и Павлодарском районах.

За последние три года количество трехсменных школ в регионе снизилось до шести.

Предполагается, что в новом учебном году будет 118 тыс. учащихся, что на 2 тыс. больше, чем в прошлом. Стало больше школьников в Павлодаре и Экибастузе.

По национальному пилотному проекту "Комфортная школа" власти планируют ввести два образовательных учреждения в областном центре. Начато строительство пристройки к школе имени А.Байтурсынова в Павлодаре.

Известный IT-аналитик, выпускник программы "Болашак" Тимур Бектур отметил кардинальные изменения в образовании и сравнил их с новшествами времен Ибрая Алтынсарина.

"В свое время главный педагог казахского народа буквально с нуля начал обучение грамоте. Это было революцией в образовании. В ближайшее время в процесс образования введут искусственный интеллект, поэтому учителям пора активно приобщаться к цифровым технологиям. Нашим детям предстоит конкурировать с полуторамиллиардной армией специалистов из Китая и Индии, и к этому их нужно готовить уже сейчас", - высказался аналитик.

На конференции высказывались и другие мнения.

Ранее аким Павлодарской области Асаин Байханов призвал снизить стоимость новой школы на 120 человек в селе Кызылкак Иртышского района. Цена была заявлена в 1,1 млрд тенге.

В начале лета глава региона встретился с одаренными детьми, победителями и призерами международных и республиканских олимпиад и вручил им денежные подарки и благодарственные письма. Также Асаин Байханов наградил выдающихся педагогов.