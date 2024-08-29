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Жительница Павлодарской области привезла племянника на медосмотр и потеряла его

Опубликовано:

Мальчик сидит на скамейке
Мальчик. Иллюстративное фото: mrs / Getty Images

Сельчанка привезла племянника в Иртышск для прохождения медосмотра, но мальчик пропал, когда вышел во двор погулять, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сегодня, 29 августа, в полицию поступил телефонный звонок от жительницы села Селеты, которая с племянником приехала в районный центр проходить медицинский осмотр.

С ее слов, племянник вышел во двор дома поиграть, через время не увидев его, женщина начала самостоятельные поиски, а после позвонила в полицию.

К поиску незамедлительно подключились все сотрудники отдела полиции. После двух часов мероприятий мальчика нашли полицейские Аргын Тезекпай и Канатбек Серикберген, которым ребенок рассказал, что хотел прогуляться, но сбился с пути и не знал, где находится.

"Разделившись на несколько групп, мы начали искать по своему сектору и через некоторое время увидели мальчика, по приметам схожего с пропавшим. Установили его данные и сообщили родным, что ребенок найден.

По пути домой разговорились и решили в преддверии Дня знаний сделать ему подарок. Так как мальчик любознательный и хочет познать мир, мы подарили ему глобус и раскраску, чему он очень обрадовался и сказал, что давно мечтал об этом. Поздравив с наступающим началом учебного года, пожелали ему учиться только на пятерки и больше не теряться", - рассказал полицейский Иртышского района Павлодарской области Канатбек Серикберген.

В свою очередь родные мальчика поблагодарили стражей порядка и от всего сердца пожелали каждому крепкого здоровья и успехов на службе.

Ранее стало известно, что в Алматинской области пятеро подростков поднялись в горы, на спуске одному из них стало плохо, он отстал от группы и потерялся. Спасатели нашли парня ночью через шесть часов поисков.

А в зоне отдыха в Қонаеве при неизвестных обстоятельствах пропала 9-летняя девочка. Ее удалось найти спасателям. Ребенка передали родителям, в медицинской помощи школьница не нуждалась.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2155036-zhitelnica-pavlodarskoy-oblasti-privezla-plemyannika-na-medosmotr-i-poteryala-ego/

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