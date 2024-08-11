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Пропавшую на Капшагае при неизвестных обстоятельствах девочку нашли

Опубликовано:

Капшагай
Капшагай. Иллюстративное фото: NUR.KZ

В зоне отдыха в городе Қонаеве при неизвестных обстоятельствах пропала 9-летняя девочка. Ее удалось найти спасателям, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сегодня в зоне отдыха в Қонаеве при неизвестных обстоятельствах пропала девочка 2015 года рождения. Здесь она находилась с родственниками.

"Силами оперативно-спасательного отряда пропавшая найдена и передана родителям. В медицинской помощи ребенок не нуждался.

МЧС просит взрослых не оставлять детей без присмотра!" - призвали в ведомстве.

Напомним, 27 мая в Қонаеве были зафиксированы порывы ветра до 24 м/с, а на пляжах произошел подъем воды под действием волн. При этом на территории города угрозы подтопления жилых домов и объектов не было.

Как позже сообщили в пресс-службе акимата Алматинской области, мониторинг рек в районе водохранилища Капшагай показал, что ситуация стабильная.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2147481-propavshuyu-na-kapshagae-pri-neizvestnyh-obstoyatelstvah-devochku-nashli/

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