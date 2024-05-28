На заявление о хищении 600 млн тенге при переселении ответили в акимате Павлодарской области

В пресс-службе акима Павлодарской области прокомментировали информацию о выявлении фактов хищения 600 млн тенге, выделенных в рамках проекта переселения граждан, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы акима, за время действия проекта переселения граждан из южных трудоизбыточных регионов в трудодефицитные северные малонаселенные пункты в Павлодарскую область переехали почти 20 тыс. переселенцев и кандасов. 48% из них - лица трудоспособного возраста, имеющие разные квалификации.

Половина прибывших - это дети дошкольного и школьного возраста. Приток детей положительно повлиял на увеличение количества учеников в сельских школах, в некоторых случаях даже предотвратил их закрытие.

К примеру, в школе села Майкарагай района Аккулы обучались 26 детей, в течение последних двух лет число учащихся здесь увеличилось до 69.

В селе Чигириновка Щербактинского района количество школьников возросло с 70 до 140.

Реализация проекта привела к росту числа школьников и в других селах.

С 2023 года был внедрен государственный сертификат экономической мобильности на финансовую помощь переселенцам для приобретения жилья или его строительство в размере 50% от стоимости, но не более 1160 МРП (4 282 720 тенге в текущем году)

"В прошлом году карьерные центры региона выдали 542 таких сертификата, по ним выплачены 1,9 млрд тенге", - отметили в акимате Павлодарской области.

Указывается, что решение о выплате денежных средств по сертификатам экономической мобильности выносится после предоставления договора купли-продажи жилья, вмешательство в заключение которого со стороны государственных органов недопустимо.

"Действительно, к сожалению, в настоящее время выявляются случаи сговора между продавцами и переселенцами, приобретавшими жилье, о завышении цен на него. Однако в функционале карьерных центров, являющихся рабочим органом в предоставлении сертификатов экономической мобильности, нет правовых полномочий выявлять и пресекать такие факты", - отметили в пресс-службе акима Павлодарской области.

Чиновники подчеркнули, что приветствуют вмешательство органов прокуратуры в проверку получения переселенцами бюджетных средств.

"К государственным служащим Павлодарской области отсутствуют претензии по поводу заключения сделок с указанием завышенных цен на недвижимость, неправомерной выдачи сертификатов и соучастия в хищениях произведенных по ним выплат", - подчеркнули в акимате региона.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Павлодарской области выявила факты хищения бюджетных средств, выделенных в рамках реализации нацпроекта "Сильные регионы - драйвер развития страны". Материалы проверки зарегистрировали в ЕРДР по ч.4 ст.190 УК РК, расследование ведет специальный прокурор. Ущерб составил 600 млн тенге.

Согласно сведениям с официального сайта Министерства национальной экономики, Национальный проект "Сильные регионы - драйвер развития страны", направленный на создание комфортной среды проживания граждан, был разработан в 2021 году. Целью проекта является обеспечение равного доступа населения к базовым услугам, улучшение жилищно-коммунальных условий, транспортной связанности и повышение транзитного потенциала страны, а также мобильности населения.