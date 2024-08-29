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Кривые дорожные знаки обнаружили возле одной из школ в Павлодаре

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Проверка дорожного знака в Павлодаре
Дорожный знак. Фото: ДП Павлодарской области

В одной из общеобразовательных школ Павлодара провели проверку в целях предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма и нашли недочеты, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на территории Павлодара сотрудниками дорожно-технической инспекции проводится проверка улично-дорожной сети вблизи общеобразовательных учреждений.

"К примеру, в Павлодаре проверена одна из общеобразовательных школ города, где были выявлены дефекты, а именно кривые дорожные знаки "Дети", "Ограничение максимальной скорости", "Инвалид", "Место стоянки". Такие нарушения сильно влияют на детский травматизм", - рассказал исполняющий обязанности первого заместителя начальника УП Павлодара Канат Дуйсекенов.

Совместно с представителями образовательных учреждений с детьми дошкольного возраста провели профилактическую беседу на тему безопасности дорожного движения.

Также была проверена работоспособность интерактивных классов по изучению Правил дорожного движения в рамках типовой учебной программы.

"Родители не должны перекладывать ответственность за детский травматизм на педагогов, на учителей, ведь именно от родителей зависит правильное поведение детей. Детский травматизм - серьезная проблема, и только общими усилиями можно оградить детей от беды", - отметили в ДП Павлодарской области.

Ранее глава МВД сообщил, что с 1 сентября дорожные патрули будут максимально приближены к образовательным объектам. Кроме того, в школах будут проведены занятия по основам безопасного поведения.

Теперь в школах и детских садах Казахстана будут проходить внеплановые проверки без предварительного предупреждения. В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения рассказали, что такой надзор без уведомления позволит оценить реальную ситуацию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2154805-krivye-dorozhnye-znaki-obnaruzhili-vozle-odnoy-iz-shkol-v-pavlodare/

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