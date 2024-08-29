На "исчезающие" квадратные метры при покупке новостроек пожаловались казахстанцы

Покупатели жилья в новостройках Казахстана жалуются, что зачастую фактическая квадратура квартиры меньше, чем была указана застройщиком в проекте, сообщает "31 канал".

По данным телеканала, казахстанцы жалуются на "исчезающие" квадратные метры. Одна из покупательниц квартиры в ЖК пожаловалась, что в договоре была указана площадь квартиры почти 57 квадратных метров. Но фактическая площадь составила всего 55 квадратов. А застройщик согласился компенсировать лишь часть разницы.

"Они готовы вернуть только 0.21% (45 тыс. тенге), в то время как мы недополучили 800 тыс. тенге. Это создает впечатление, что застройщики умышленно уменьшают площадь квартир, чтобы получить дополнительную выгоду", - говорит покупательница.

По словам экспертов рынка недвижимости, ситуации, когда физический метраж не совпадает с тем, который указан в договоре, нередки. И в большинстве случаев дело не в злом умысле строителей. Расхождения между чертежами и реальными квартирами вполне нормально.

"Это нормальная практика по всему миру, здесь нет какого-то злого умысла, не надо пытаться охотиться на ведьм. Нужно просто уточнить в договоре, что в случае изменения площади либо собственник доплачивает, если площадь увеличилась, либо застройщик возвращает, если площадь уменьшилась. Нужно включить нужный пункт в договор", - считает международный эксперт рынка недвижимости Лев Тетин.

По словам правозащитников, главное - указать все нюансы в договоре. Застройщик, например, может включить в квадратуру межкомнатные панели, которые просто занимают место в квартире, но не являются жилыми квадратными метрами.

"Многие не пересчитывают - обязательно нужно пересчитать квадратуру, потому что не все входит туда. Даже межкомнатные панели, они занимают квадраты, и их в квадратуру включать не надо: все должно быть по договору. И застройщик обязан предоставить перерасчет, необходимо обратиться в суд", - советует адвокат Евгений Яворский.

При этом сейчас законодательство позволяет застройщикам делать площади квартир на 3% меньше. Это называется "незначительным отступлением от проектно-сметной документации". Но ситуация может измениться. На сайте "Открытые НПА" опубликован новый проект приказа, по которому отступление от проектной документации планируют снизить до полутора процента. Сейчас приказ находится на обсуждении.

Ранее мы писали о том, будут ли застройщики возвращать деньги за недостающие метры казахстанцам. Сообщалось, что это предусмотрено условиями типовой формы договоров о долевом участии в жилищном строительстве. Уполномоченная компания несет ответственность за отступление от проектно-сметной документации и договора, если допущено увеличение или уменьшение площади жилья на более чем 3%. При меньших показателях возмещение пока что не предусмотрено.

Недавно стало известно, что в Казахстане хотят ужесточить требования к застройщикам и обязать их выплачивать дольщикам компенсацию, если площадь квартир будет на 1,5% меньше указанной в договоре.

По последним данным, средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в Казахстане, достигает 489 тыс. тенге, однако в крупных городах ценник может составлять и 600 тыс. тенге.