Еще одна автобусная полоса появится в Астане

Еще одну полосу для движения автобусов введут в Астане, предупредили жителей столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на City Transportation Systems.

Выделенная полоса Bus Lane появится на еще одном участке проспекта Туран, от улицы Керей Жанибек хандар до проспекта Улы дала.

В компании сообщили, что в настоящее время на указанном участке ведутся работы по нанесению дорожной разметки, установке дорожных знаков и обустройству инфраструктуры.

Дату запуска Bus Lane на этом участке обещали назвать позже.

Отметим, что с 20 августа текущего года выделенная полоса Bus Lane была запущена по проспекту Аль-Фараби - на участке от проспекта Улы дала до улицы Керей Жанибек хандар, в двух направлениях.

Проект Bus Lane впервые в пилотном режиме был внедрен в Астане 26 июля 2015 года на двух участках: проспект Момышулы - от проспекта Абылай хана до улицы Сарайшык, проспект Богенбай батыра - на участке от улицы Валиханова до проспекта Сарыарка.

Сейчас общая протяженность автобусных линий в Астане составляет свыше 100 км и затрагивает около 30 участков дорог.