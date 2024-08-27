"Землю трамвайного депо продали": в акимате Алматы отреагировали на информацию в Сети

В Сети ранее появилась информация, что территория бывшего трамвайного депо Алматы якобы находится в частной собственности. В акимате отреагировали на сообщение, передает NUR.KZ.

Пост-обращение к акимату опубликовал в Facebook житель Алматы Артем Уразимбетов, который заявил, что землю бывшего трамвайного депо, возможно, продали.

"По данным кадастровой карты, участок бывшего трамвайного депо (3.5952 га), на котором должен был быть создан многофункциональный комплекс для молодежи, DEPO Evolution Park, находится в частной собственности.

Буквально в апреле и июне чиновники сообщили, что на месте депо будет создан креативити-центр и земельный участок депо находится на балансе управления строительства города Алматы для дальнейшего проведения строительно-монтажных работ. Так почему земельный участок теперь оказался в частных руках?", - задается вопросом алматинец.

В акимате Алматы отреагировали на информацию и сообщили, что реализация проекта по созданию креативного хаба на месте бывшего трамвайного депо продолжается - завершается разработка проектно-сметной документации для строительно-монтажных работ.

"В соответствии с "Программой развития города Алматы до 2025 года и среднесрочными перспективами до 2030 года", по данному объекту полностью изменилось концептуальное решение и функциональное наполнение, а также возникла потребность по строительству дополнительных зданий пристроек, предназначенных для перспективного развития и полноценного функционирования.

На сегодня земельный участок бывшего трамвайного депо с кадастровым номером 20:311:004:019 находится на балансе Управления строительства города Алматы с целью дальнейшего проведения строительно- монтажных работ. Конкурс на строительно-монтажные работы будет проводиться посредством веб-портала государственных закупок.

После завершения строительства объект будет передан на баланс Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы", - говорится в сообщении акимата Алматы.

Напомним, ранее сообщалось, что на месте депо будет расположен тематический парк общественного досуга, ориентированный на креативную молодежь.

Также высказывались предположения, что на его месте будет построен отель, но в акимате эту информацию опровергли.

Уже в мае 2023 года стало известно, что на месте депо завершается работа по созданию креативного пространства.

"Это будет абсолютно новый креативный хаб Алматы", - заверил тогда акима Алматы Ерболат Досаев.